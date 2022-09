La pizzeria di Salvo Veneziano del Grande Fratello distrutta da un incendio

Un terribile incendio, non di origine dolosa, ha distrutto la pizzeria a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, di Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello.

La pizzeria distrutta dopo l'incendio. Foto: Facebook



La notizia dai social

A dare la triste notizia lo stesso Veneziano che sui suoi profili social dove ha scritto «Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività... Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso». L’incendio si sarebbe propagato nella notte tra l’11 e il 12 settembre, costringendo gli inquilini dei quattro appartamenti al di sopra del ristorante ad abbandonare le loro case.



Dopo il reality la catena di pizzerie

Una passione quella per la pizza che, nonostante la tv, non ha mai abbandonato Veneziano. Dopo l’uscita dal reality di Canale 5, Veneziano ha, infatti, fondando la catena Officina della pizza. E ora, come lui stesso annuncia: «Come sempre ci rialzeremo, più forti di prima».