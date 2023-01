Matteo Cunsolo e David Reartes esaltano il pane a Ibiza

Apre a Ibiza Pomona il bakery store che celebra la passione italiana per il pane del maestro panificatore Matteo Cunsolo, di Milano, con la creatività dello chef David Reartes, originario di Barcellona, da tempo radicato nella realtà culinaria di Ibiza.

David Reartes e Matteo Cunsolo

Patrimonio culturale

«Pomona - spiega Cunsolo - è un omaggio culinario al patrimonio culturale dell’arte panificatoria italiana e alla valorizzazione dei prodotti locali e al territorio di Ibiza». Nella nuova cucina del bakery store, Cunsolo preparerà il pane lavorato con “coscienza e rispetto”, patrimonio culturale della tradizione italiana di ciascun territorio. Il pane a lunga fermentazione con lievito madre sarà abbinato alla materia prima lavorata nella sua forma più pura da Reartes che utilizza ingredienti biologici che seguono i ritmi naturali della natura. Il pane si potrà comprare, ma ci sarà anche un menu con alcune proposte di pane farcito con ingredienti scelti e preparati dallo chef. Ci saranno sei tipologie di pane, quattro fisse, una stagionale e una con farina ibizenca preparate con lievito madre da Cunsolo.

Sono sei le tipologie di pane proposte da Pomona

Menu semplice e veloce

«La scelta - annota David Reartes - è di proporre un menu semplice, veloce, ma, allo stesso tempo capace di esaltare la genuinità del pane, dei prodotti da forno e la materia prima dei coltivatori locali elaborata attraverso il mio modo di concepire la cucina come purezza e autenticità».

Scorcio interno del nuovo Pomona di Ibiza

Colazione e brunch

Pomona racchiude in sé il valore del pane della memoria, con ricette ispirate alla tradizione territoriale italiana, un impegno per il genuino, per la creatività e, senza dubbio, un prezioso omaggio ai produttori di Ibiza e al patrimonio italiano. La vera anima di Pomona saranno la colazione, il brunch con piatti di pane farcito con prodotti di qualità e sempre stagionali, garantendo la freschezza e l’eccellenza della materia prima usata.??