Il miglior pane è spagnolo, Italia al secondo posto

Medaglia d'argento per l'Italia, quest'anno il miglior pane parla spagnolo. A Rimini, nell'ultima giornata della 44esima edizione di Sigep – the Dolce world Expo, premiati i migliori panificatori selezionati da Bread in The City, il campionato internazionale di panificazione, realizzato grazie alla prestigiosa collaborazione con Richemont Club Italy, organizzazione internazionale di eccellenze della panificazione che promuove processi e pratiche di produzione a elevato valore artigianale. La vittoria è andata - come anticipato - alla formazione spagnola, seguita da quella italiane e dal team cinese, bronzo.

L‘arte bianca al centro delle gare a Sigep 2023

Nove le squadre in gara, cinque le specialità

Le nove squadre in gara, provenienti da:

Cina,

Croazia,

Israele,

Italia,

Messico,

Olanda,

Perú,

Portogallo

Spagna

Le formazioni si sono sfidate, senza esclusione di colpi, in cinque diverse specialità:

Ciabatta e Pani Speciali; Pani Liberi; Vienneserie; Torte da Forno e Presentazione Salata.

Sul podio, con la medaglia d'oro la squadra spagnola, seguita dall'Italia. Al terzo posto il team cinese.