Pizza Senza Frontiere: nominati 16 campioni del mondo

Sono ben 16 i titoli assegnati ieri sera durante la giornata conclusiva del Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere, l'avvincente sfida che si è aperta lunedì 20 febbraio all'interno della fiera Beer&Food Attraction a Rimini, dove i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in 16 discipline per aggiudicarsi gli ambiti titoli di Campione del Mondo.

I vincitori

Le gare si sono svolte in uno spazio fieristico di 800 mq del padiglione A, allestito con 10 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze. Nella valutazione dei concorrenti sono stati impegnati più di 20 giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione e 6 tavoli di giurie con oltre 70 professionisti all’assaggio, selezionati a livello internazionale, fra cui i responsabili delle maggiori catene di pizzeria in Europa quali: Fratelli La Bufala, Rossopomodoro, Menchetti, Molino, L'Artigiano, Pizzikotto, Pizzium.

Pizza tonda al matterello | Pizza Napoletana Contemporanea | Pizza in rosa | Pizza Fritta | Pizza Dessert | Pizza al Metro | Mistery Box

I vincitori

Scorrendo i nomi dei vincitori, il titolo per la pizza classica, tra i più contesi, è andato a Davide D'Albenzio, Yurii Felyk si è aggiudicato il primo posto per la pizza napoletana classica, mentre il pizzaiolo più veloce è Daniele Pasini con 1.10".

La manifestazione

Il Campionato del Mondo è stato organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, il network B2B di riferimento in Italia per la ristorazione professionale, in collaborazione con IEG Italian Exibition Group, con il patrocinio di Associazione Pizza Romana, volta a promuovere, difendere e sviluppare la Pizza Romana in Teglia, in Pala ed al Piatto con il Matterello, in Italia ed in particolare nel Mondo, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion, talent TV dedicato ai pizzaioli professionisti.

Re delle pizze romane | Pizza più veloce | Pizza in teglia | Pizza in Pala | Pizza e birra | Pizza Classica | Napoletana Classica | Pizza Freestyle

Grande soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore, Enrico Famà al termine dell’evento: «Sono stati tre giorni fantastici, devo ringraziare di cuore tutti i professionisti che hanno voluto partecipare a questo evento e che hanno voluto mettersi in gioco. Un grazie doveroso anche a chi ha partecipato per la prima volta, che si è fidato del nostro know-how per vivere la sua prima esperienza di gara».

«La macchina organizzativa - conclude Famà - è stata impeccabile, devo fare i complimenti a tutto il mio gruppo di lavoro, alle aziende che ci hanno seguito e supportato anche in questa avventura e al polo fieristico che ci ha ospitato, rendendo il Campionato del Mondo di Pizza un evento unico».