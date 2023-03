La Città della Pizza, la 1ª tappa del tour sarà alla pizzeria DaZero di Milano

Mancano pochi giorni all’inizio della prima tappa di selezioni per La Città della Pizza 2023, che si terrà Lunedì 20 marzo a Milano presso la Pizzeria DaZero in via Bernardino Luini, dedicata in esclusiva all’evento. I trenta pizzaioli provenienti da tutt'Italia, sottoporranno alla giuria due ricette di pizza: un cavallo di battaglia e una tradizionale, a scelta tra margherita e marinara, che prepareranno utilizzando i prodotti presenti in dispensa tra i quali il pomodoro Cirio Alta Cucina, il fior di latte Latteria Sorrentina e la farina Molino Casillo. Ad assaggiare le pizze e giudicare i concorrenti, una giuria tecnica composta da autorevoli firme della stampa di settore come Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli (autori de La Città della Pizza) che si alterneranno come presidenti di giuria, affiancati da grandi maestri pizzaioli come Lorenzo Sirabella, Gianni Di Lella e Ciro Coppola (Avpn). I criteri di valutazione saranno aspetto (assenza di bruciature, condimento uniforme), profumo (gradevolezza complessiva), impasto (sapore, leggerezza e texture), cottura, equilibrio e gusto complessivo, utilizzo degli ingredienti per il topping.

La Città della Pizza inizierà a Milano

«Siamo davvero soddisfatti del riscontro ottenuto per la prima chiamata di selezione a Milano - spiega Emiliano de Venuti, ideatore de La Città della Pizza - in pochi giorni i posti sono terminati e le candidature sono arrivate praticamente da tutta Italia. Questo conferma quanto la pizza sia sempre più un prodotto trasversale e inclusivo e di forte richiamo. L’opzione di più date in più città è stata adottata proprio per dare spazio a tutti gli stili della pizza italiana. Siamo a caccia di talenti». In attesa di scoprire i vincitori di Milano, altri pizzaioli di tutta Italia si preparano per le successive tappe.

Le tre tappe successive

Da qualche giorno è stata aperta la call per le candidature della tappa di Firenze che si terrà Lunedì 17 aprile. Chi vuole iscriversi può farlo andando sul sito www.lacittadellapizza.it, compilando il form e inviando la propria candidatura. Seguiranno poi Napoli, Palermo e Bari. Per ogni tappa saranno decretati vincitori i 3 pizzaioli con il punteggio più alto ed in caso di ex aequo la scelta del vincitore sarà affidata al Presidente di Giuria. I più talentuosi di ogni tappa del Tour entreranno di diritto in una delle Pizzeria Pop Up all’interno dell’evento La Città della Pizza - Roma nelle date 21 e 22 ottobre 2023. Una cavalcata di diversi mesi che porterà i finalisti direttamente a Roma, per un’edizione ricca di sorprese, che oltre a loro accoglierà un corposo panel di pizzaioli romani e grandi maestri impegnati in workshop, laboratori e top tasting.