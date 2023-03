La città della pizza: il concorso itinerante alla scoperta dei migliori pizzaioli d'Italia

Se ai pizzaioli napoletani resta inossidabile il merito di aver creato il cibo più amato al mondo, è grande l'entusiasmo di tutti i protagonisti dell'arte bianca d'Italia, da Nord a Sud d'Italia, che ne hanno seguito la vocazione, innovando ed esaltandone consistenza e sapori. Lo dimostra l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco di tutti quelli che già hanno aderito al concorso "La Città della Pizza", articolato in cinque tappe lungo la Penisola e che vedrà ancora per molti mesi competizioni tra tradizionalisti o innovatori, tra giovani o affermati maestri operanti sotto tanti campanili.

Il concorso La Città della Pizza, articolato in cinque tappe lungo la Penisola



Tappe in tutta Italia

Il format, ideato nel 2017 da Emiliano De Venuti, ha ampliato così i suoi confini affermandosi come un appuntamento importante nel settore che, parallelamente al gradimento dei consumatori del magico disco di acqua e farina, attira sempre più interesse in quella che una volta era considerato una professione marginale nell'ambito della ristorazione.



Dopo la prima tappa di Milano, in questa ottava edizione sarà a Firenze il 17 aprile il prossimo appuntamento. Poi sarà la volta di Napoli (22 maggio), Palermo (26 Giugno) e Bari (3 luglio). Il gran finale si svolgerà a Roma il 20-22 ottobre, dove la sfida sarà tra i maestri finalisti delle precedenti gare.



Format nato nel 2017

"La Città della Pizza" dal 2017 coinvolge centinaia di pizzaioli e migliaia di appassionati e prevede anche corsi di approfondimento e molti eventi a tema con la collaborazione di affermati esponenti del settore.



«Dalla prima edizione - ha detto l'ideatore del format Emiliano de Venuti - abbiamo voluto raccontare questo straordinario prodotto, coinvolgendo i migliori pizzaioli provenienti da tutte le regioni italiane scelti attraverso una selezione operata dai nostri autori. Il rinnovamento di questo anno, risponde anche alle tante richieste che ci sono pervenute da moltissimi pizzaioli, che ci chiedevano di poter avere l’opportunità di partecipare. Le cinque tappe italiane, ci consentiranno appunto di premiare coloro che avranno ottenuto i punteggi tecnici più alti tra quelli attribuiti dalla nostra giuria. Il Tour di selezione non è solo un concorso, ma soprattutto la possibilità di mettere in luce i nuovi talenti della pizza, che non hanno ancora avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico».

Gran finale a ottobre a Roma



A giudicare gli sfidanti saranno i giornalisti food writer Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli e, di volta in volta nelle varie città, affermati maestri pizzaioli, giornalisti e critici del settore. Alla base dei parametri di valutazione saranno aspetto, profumo, impasto, cottura, equilibrio, gusto complessivo e utilizzo degli ingredienti per il topping. Ad ogni pizzaiolo verrà richiesto di preparare due pizze: una tradizionale (margherita o marinara) e una signature scelta del concorrente. Da ognuno delle cinque gare emergeranno tre vincitori che avranno diritto a una postazione nell’appuntamento di ottobre nella Capitale. Le candidature per le prossime tappe sono ancora aperte.