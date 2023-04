La Città della Pizza a Firenze per selezionare i migliori pizzaioli d’Italia

Dopo la grande partenza con la tappa milanese, La Città della Pizza fa il bis a Firenze con il suo rinnovato format che da anni costituisce un irrinunciabile appuntamento per appassionati e addetti ai lavori. A Firenze la seconda delle 5 tappe di selezione nelle città italiane che determinerà la squadra di pizzaioli che animerà il grande evento di Roma a ottobre. La call ai Pizzaioli è per oggi, lunedì 17 aprile alla Pizzeria Starita, in Via San Gallo 2R a Firenze, dedicata in esclusiva all’evento.

Tappa a Firenze per la settima edizione de La Città della Pizza

Trenta pizzaioli in gara in due ricette di pizza

I 30 pizzaioli provenienti da varie zone d’Italia, sottoporranno alla giuria 2 ricette di pizza: un cavallo di battaglia e una tradizionale, a scelta tra Margherita e Marinara, che prepareranno utilizzando i prodotti presenti in dispensa tra i quali il Pomodoro Cirio Alta Cucina, il Fior di Latte Latteria Sorrentina, la Farina Molino Casillo, gli olii selezionati da Taste Evo Olio Influencer.

La giuria della Città della Pizza

Ad assaggiare le pizze e giudicare i concorrenti, una giuria tecnica composta da autorevoli firme della stampa di settore come Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli (da sempre nella squadra de La Città della Pizza) che si alterneranno come presidenti di Giuria, affiancati da grandi maestri pizzaioli come Giovanni Santarpia, Marco Manzi e Luca Di Massa, e due giornalisti. I criteri di valutazione rimangono: aspetto (assenza di bruciature, condimento uniforme); profumo (gradevolezza complessiva); impasto (sapore, leggerezza e texture); cottura; equilibrio e gusto complessivo, utilizzo degli ingredienti per il topping. «Nella tappa milanese la voglia di gareggiare per ottenere un posto alla finale romana ci ha piacevolmente colpiti - racconta Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza - così come il livello dei pizzaioli. Siamo certi che anche Firenze confermerà la qualità e la varietà dei partecipanti provenienti da tutta Italia. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la squadra di pizzaioli presenti a Roma dal 20 al 22 ottobre per La Città della Pizza».

La storia della Pizzeria Starita, in Via San Gallo 2R a Firenze

La storia di Starita inizia nel 1901, nel quartiere Materdei di Napoli dove Alfonso Starita inizia con cantina per trasformarla poi in un locale aperto alla degustazione di vini e cibi tradizionali su idea del figlio Giuseppe. Oggi a portare avanti l'attività di famiglia, ci sono Antonio, insieme ai figli Giuseppe e Filomena, che rappresentano la quarta generazione e che hanno portato il brand fuori dai confini europei. È recente l’apertura di Bangkok. «Siamo orgogliosi di essere la sede di questa importante manifestazione. A Firenze volevo portare la vera pizza napoletana tramandando l’immagine autentica dello spirito e della nostra cucina -dichiara Antonio Starita - Il pubblico fiorentino non è semplice da coinvolgere ma il nostro prodotto, nella sua unicità, è stato compreso e amato sin dall’apertura. Oggi non solo i fiorentini ma anche i tanti turisti che visitano questa meravigliosa città, sanno che Starita è una tappa da non perdere. Questo per noi vuol dire fare cultura del cibo».

Le tappe della Città della pizza

In attesa di scoprire i vincitori di Firenze, altri pizzaioli di tutta Italia si preparano per le successive tappe. A breve sarà aperta la call per le candidature della tappa di Palermo 22 maggio. Seguiranno poi Napoli e Bari. Chi vuole iscriversi può farlo andando sul sito: www.lacittadellapizza.it compilando il form e inviando la propria candidatura.

Intanto ecco tutti i partecipanti della tappa fiorentina:

Vittorio Caradonio - Spunzillo e Lucariello, Torino

Luca Menicaglia - Striscia la Pizza, Bracciano

Angiolo Manni - Il Mulino, Firenze

Antonio Barbato - Stal, Val di Sole

Puian Eslami - Gustarium, Firenze

Luca Cornacchia - Fermenta, Chieti

Domenico Lubrano - Dom, Roma

Taha Mohamed Msehli - S’osteria 38, Viterbo

Mattia Massari - La Riserva del Principe Bacco, Fiano Romano

Luigi Amalfitano - Il Pacchero, Firenze

Antonio Ilardi - Sud, Lucca

Davide Mannello - Farro Zero Quadrato, Roma

Andrea Romagnolo - Terrasse di Suisse, Poschiavo

Scarfo' Matteo - Taberna, Castelnuovo Magra

Scarso Giorgio - Il Santo, Modica

Aniello Rivieccio - Vecchia Napoli, Fabro

Vennari Daniele - Fuoco Matto, Firenze

Gaina Jonathan - Calma, Ciccia e Pizza, Viareggio

Benetti Nicoló - La Golosa, Frassinelle Polesine

Cosa Mehdi - Le Botteghe di Donatello, Firenze

Ngum Ibrima - Amico Bio Spartacus, Santa Maria capua Vetere

Gennaro Grosso - Villa Dome, Reggio Emilia

Mario Vele - La Nota Verace, Firenze

Stefano Baglioni - Cognaia 18, Arezzo

Fusacchia Luca - Bordo la Pizzeria del Pigneto, Roma

Domenico Cetera - Bistrot San Mammolo, Bologna

Andrea Coverini - Osteria dell'angelo, San Rocco al Porto

Antonio Ferrante - 080 Pizzeria Napoletana, Bari

Billi Salvatore - Fratelli D'impasto, Castiglion Fiorentino

Barbieri Simone - Anim e Core, Bari

Tre i vincitori di ogni tappa de La città della pizza

Per ogni tappa saranno decretati vincitori i 3 pizzaioli con il punteggio più alto ed in caso di ex aequo la scelta del vincitore sarà affidata al Presidente di Giuria. I più talentuosi di ogni tappa del Tour entreranno di diritto in una delle Pizzeria Pop Up all’interno dell’evento La Città della Pizza – Roma in programma nel weekend da Venerdì 20 a Domenica 22 ottobre 2023. Una cavalcata di diversi mesi che, oltre a proporre un dream team di grandi pizzaioli da tutta Italia, offrirà un intenso calendario di workshop, laboratori e top tasting.