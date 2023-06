La miglior pizza negli Stati Uniti? Quella “napoletana” di Anthony Mangieri

La guida più autorevole nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, ha annunciato ieri pomeriggio a New York, presso il West Edge del Chelsea Market, i risultati che hanno decretato "Una Pizza Napoletana" come la migliore pizzeria degli Stati Uniti d'America. Anthony Mangieri, il proprietario, è apparso visibilmente emozionato durante la cerimonia di premiazione. Al secondo posto si è classificata "Razza Pizza Artigianale" di Dan Richer, situata a Jersey City. Ma non è tutto: Dan Richer ha anche ricevuto il prestigioso premio speciale Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award. Il terzo gradino del podio è stato occupato da "Ken's Artisan Pizza" di Portland, che ha ricevuto anche l'unico Green Oven della guida. Questo riconoscimento è assegnato alle pizzerie che si distinguono per la loro elevata sostenibilità ambientale. Al quarto posto si è piazzata "Tony's Pizza Napoletana" di San Francisco, che ha ricevuto anche il premio speciale Performance of the Year 2023 - Robo Award. Tony's Pizza Napoletana è l'unica pizzeria presente in guida con due sedi, la seconda delle quali è Pizza Rock, situata a Las Vegas e posizionata al 18º posto.

Il podio delle migliori 50 pizzerie degli Stati Uniti

50 Top Pizzerie negli Stati Uniti: la classifica dal quinto al decimo posto

Al quinto posto si è distinta Chris Bianco e la sua "Pizzeria Bianco" di Phoenix, seguita dalla sesta posizione occupata da "Ribalta", gestita da Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, a New York. Ribalta ha ottenuto anche il premio speciale Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award. All'ottavo posto si trova "Jay's Artisan Pizzeria" di Kenmore, che ha ricevuto il premio speciale Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award grazie alla sua creazione 'Nduja. Al nono posto si è classificata "Song' E Napule" di New York, che ha ottenuto anche il premio speciale Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award. Chiude la top ten "Kesté", un'altra pizzeria di New York.

50 Top Pizzerie negli Stati Uniti, i premi speciali

La guida ha anche assegnato altri premi speciali. Ops, a Brooklyn, ha vinto il premio Best Wine List 2023 - Asti DOCG Award. Fabrica Pizza, a Tampa, si è aggiudicata il premio Best Service 2023 - Goeldlin Award. Pizza Secret, a New York, è stata premiata come New Entry of the Year 2023 - Solania Award. Pizzeria Sei, a Los Angeles, è stata riconosciuta come One to Watch 2023 - Fedegroup Award. Infine, Craft 64, a Scottsdale, è stata premiata per il Best Beer Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award. Un'altra novità di quest'anno è stata l'introduzione del riconoscimento Green Oven, assegnato alle pizzerie che dimostrano un forte impegno per la sostenibilità ambientale. Ken's Artisan Pizza di Portland è stata la prima a ricevere questo prestigioso riconoscimento negli Stati Uniti, unendosi ad altre sei pizzerie d'Europa.

Clicca qui per scoprire le Top 50 pizzerie negli Stati Uniti