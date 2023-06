Pizza Bit Competition di Molino Dallagiovanna, le semifinali sono alle porte

Tutto pronto per le semifinali della seconda edizione di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti. Tre le gare “on the beach” in cui i 27 semifinalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfideranno per conquistare il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. A qualificarsi per la finalissima del 9 settembre presso il Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Pc) saranno i tre migliori pizzaioli di ogni semifinale. Il primo appuntamento della competizione sarà domenica 11 giugno in Puglia all’Oktàgona di Brindisi dove si sfideranno i nove semifinalisti provenienti dalle tre selezioni regionali del Sud Italia. Sarà, poi, il turno dei nove semifinalisti del centro Italia che si ritroveranno domenica 25 giugno in Toscana al Bagno Angelo di Forte dei Marmi (Lu). Terza semifinale, infine, domenica 2 luglio in Emilia-Romagna, esattamente al Tortuga Beach di Rimini, dove i novi pizzaioli del nord Italia si contenderanno gli ultimi tre posti disponibili per la finalissima del 9 settembre presso il Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Pc).

Tutto pronto per le semifinali di Pizza Bit Competition

Anche nelle semifinali i concorrenti si sfideranno sulla realizzazione della pizza tonda classica al Piatto. A giudicarli in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti, tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. In occasione delle tre semifinali alla giuria tecnica si aggiungerà anche una giuria popolare. Le semifinali e la finale avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

Pizza Bit Competition, i semifinalisti in gara

Ecco l'elenco completo dei semifinalisti nell'ordine in cui gareggeranno: