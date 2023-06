One More Dry: pizza a quattro mani con salumi Levoni

Terzo appuntamento con il mondo della pizza per Levoni, azienda mantovana che produce salumi dal 1911. Un viaggio in quattro tappe che vede Lorenzo Sirabella e il suo DryMilano ospitare maestri pizzaioli per realizzare un menu a due voci narranti dove i salumi Levoni sono protagonisti. Nell’ambito di One More Dry! Vol. Pizza il laboratorio di via Solferino la sera del 5 giugno ha accolto l’arte di Pier Daniele Seu, anima a Roma di Seu Pizza Illuminati.

Lorenzo Sirabella, Marella Levoni, Pier Daniele Seu

Levoni: oltre 300 referenze, tutte senza glutine e senza lattosio

«Con l’evoluzione che ha caratterizzato il mondo della pizza negli ultimi anni - ha commentato Marella Levoni - la nostra azienda, per tradizione legata ai negozi tradizionali, ha deciso di aprirsi ai professionisti di questo importante segmento di mercato, sempre più attenti alle materie prime e alla loro valorizzazione. Levoni vanta un catalogo di oltre 300 referenze tutte senza glutine e senza lattosio, tipicità regionali che descrivono l’Italia. Una produzione che sposa la pizza in assoluto e che nella sua declinazione gastronomica è in grado di stimolare la creatività dei maestri pizzaioli. Lorenzo Sirabella ha colto questa opportunità e così è nato questo viaggio a quattro mani che oggi lo vede protagonista con Pier Daniele Seu».

Fritto panna, prosciutto e piselli

L'arte di abbinare le materie prime

Insieme hanno studiato un percorso gastronomico di sei portate. Prima ricetta, a opera di Seu, che ha servito Fritto, panna, prosciutto e piselli (frittatina di pasta con mousse di panna salata e piselli novelli stufati, prosciutto di San Daniele Dop Contessa 24 mesi, crema di piselli e polvere di wasabi peas). A seguire, Sirabella con Focaccia al padellino farcita la zingara (culatta, mayonese al basilico, datterini arrosto, lattughino, mozzarella di bufala Dop). Di nuovo in pedana Pier Daniele Seu con Focaccia wheely fior di cotto (prosciutto cotto scelto tartufo, stracciatella di bufala, fiori di zucca, polveri di olive). Lorenzo Sirabella ha quindi firmato la Pizza Piennolo giallo con pancetta coppata, pomodori del Piennolo gialli, fiordilatte, olio al basilico, pepe nero di Sarawak e Grana Padano.

Focaccia wheely fior di cotto

Pizza dall’Emilia alla Lucania è stata la risposta di Pier Daniele Seu, a base di pomodoro pacchettelle gialle, provola affumicata, Mortadella Oro con pistacchio, ketchup di pacchettelle gialle, peperone crusco, ricotta salata, mizuna corallo. In chiusura la pizza dessert Assoluto di fragole realizzata da Seu con purea di fragole arrosto, ricotta mantecata e aromatizzata alla fragola, crema chantilly, mandorle sabbiate, chips di fragola, fragole fresche e menta. Ai tavoli si è ipotizzato un azzardo gastronomico, l’aggiunta di Bresaola della Valtellina Igp. Solo pensieri in libertà.

Pizza Piennolo giallo 1/2 Pizza dall'Emilia alla Lucania 2/2 Previous Next

La coppia Sirabella-Seu ha espresso un’alternanza creativa di alto profilo, che ha saputo donare al palato un blend di intensità e delicatezza, che ha mantenuto e sottolineato l’identità degli ingredienti. Prossimo appuntamento con Levoni e la pizza nel mese di luglio.

