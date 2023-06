 Mostra d'Oltremare, ecco i 7 giovani pizzaioli che presenteranno i nuovi trend

"Una Pizza per l'estate" è pronta a tornare a Napoli per la nona edizione. Un evento targato Mulino Caputo che annuncia e presenta i nuovi trend della pizza per la stagione estiva e che quest'anno si svolgerà alla Terrazza Pizza Tales della Mostra d'Oltremare il 16 giugno alle ore 20. A lanciare le nuove tendenze e ad anticipare gli orientamenti per l’estate 2023, ci saranno sette giovani promesse, sette maestri pizzaioli che si sono già fatti notare nel mondo del food e che si confronteranno nel corso della kermesse, portando in degustazione altrettante pizze inedite: Ciro Cascella, Alessandro Della Monica, Mauro Espedito, Antonio Falco, Davide Ruotolo, Armando Scalella e Giuseppe Vitiello.

Tutto pronto per "Una Pizza per l'estate"

«Una "Pizza per l’Estate" è un evento festoso, caratterizzato da grandissima creatività e da profonda conoscenza delle materie prime - dichiara, soddisfatto, Antimo Caputo. È sempre molto stimolante assistere alla presentazione dei nuovi topping e degustare gli impasti messi a punto per l’occasione. Si tratta di una vera e propria passerella, animata da professionisti della pizza che si divertono a sperimentare abbinamenti, più o meno inusuali, utilizzando i prodotti di stagione».

"Una pizza per l'estate ", i sette talenti che parteciperanno alla kermesse

Vediamo nello specifico chi sono i sette talenti che sfileranno, assieme alle loro creazioni, sul tappeto rosso della Terrazza Pizza Tales: