La miglior pizza da viaggio in Italia? Sempre quella di Gabriele Bonci

La capitale della pizza al taglio in Italia nel 2023? Sempre Roma (da ben 4 anni): 50 Top Pizza, la guida più influente nel mondo della pizza, incorona, infatti, Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma, Migliore Pizza in Viaggio in Italia, da taglio e asporto, per il quarto anno consecutivo. Al secondo posto Lievito Pizza, Pane di Francesco Arnesano, a Roma, in terza posizione Campana Pizza In Teglia di Daniele Campana, a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. La top ten è completata dal quarto posto di Antico Forno Roscioli, a Roma; dalla quinta posizione de La Masardona, a Napoli; Saporè Pizza Bakery, a San Martino Buon Albergo, al sesto posto; settima posizione per PezZ de Pane, a Frosinone; ottava per ‘O Fiore Mio Pizze di Strada, a Bologna; al nono posto PorzioNi di Pizza, a Napoli. Chiude la top ten Sancho, a Fiumicino.

Gabriele Bonci (Pizzarium), Francesco Arnesano (Lievito Pizza, Pane) e Daniele Campana (Campana Pizza In Teglia)

Le 50 Migliori Pizze inViaggio in Italia – da taglio e asporto - 2023

1. Pizzarium – Roma, Lazio

2. Lievito Pizza, Pane… - Roma, Lazio

3. Campana Pizza In Teglia - Corigliano Calabro (CS), Calabria

4. Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio

5. La Masardona – Napoli, Campania

6. Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo (VR), Veneto

7. PezZ de Pane – Frosinone, Lazio

8. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia-Romagna

9. PorzioNi di Pizza – Napoli, Campania

10. Sancho - Fiumicino (RM), Lazio

11. La Pia Centenaria - La Spezia, Liguria

12. Granocielo - Avezzano (AQ), Abruzzo

13. Tellia – Torino, Piemonte

14. Oliva Pizzamore - Acri (CS), Calabria

15. Davide Longoni – Milano, Lombardia

16. Grotto Pizzeria Castello - Caggiano (SA), Campania

17. Fermo Pizza – Napoli, Campania

18. Pizzeria Da Filomena - Castrovillari (CS), Calabria

19. Gina Pizza - Ercolano (NA), Campania

20. Forno Brisa – Bologna, Emilia-Romagna

21. La Divina Pizza – Firenze, Toscana

22. Pane E Tempesta – Roma, Lazio

23. Forno Urbano – Trento, Trentino-Alto Adige

24. Forno Mollica - Sasso Marconi (BO), Emilia-Romagna

25. Panificio Menchetti – Arezzo, Toscana

26. Tiri Bakery & Caffè – Potenza, Basilicata

27. Pizzottella – Milano, Lombardia

28. Alimento – Brescia, Lombardia

29. Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte

30. 1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania

31. Pistamentuccia – Bologna, Emilia-Romagna

32. IBRIS - focacce e pizze – Trento, Trentino-Alto Adige

33. Scrocchia – Bergamo, Lombardia

34. Sauardò - Civitanova Marche (MC), Marche

35. 50 Teglie – Torino, Piemonte

36. Panificio Adriatico – Bari, Puglia

37. L'Orso in teglia – Messina, Sicilia

38. Elettroforno Frontoni – Roma, Lazio

39. È Bona Furia - Ascoli Piceno, Marche

40. Il Pizzicotto – Lecce, Puglia

41. Panificio Graziano – Palermo, Sicilia

42. Mary Rose - Napoli, Campania

43. Lievitamente - Viareggio (LU), Toscana

44. Antico Forno del Ghetto Urbani – Roma, Lazio

45. MozzaBella – Bologna, Emilia-Romagna

46. UÀO – Torino, Piemonte

47. Focacceria Sant'Agostino - Torino, Piemonte

48. Staglio Panificati - Galatina (LE), Puglia

49. La Focaccia – Napoli, Campania

50. Forno Monteforte – Roma, Lazio

Attesa per la premiazione di 50 Top Pizza Italia 2023

Intanto c’è grande attesa per la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza Italia 2023, condotta da Federico Quaranta, durante cui saranno svelate le 100 Migliori Pizzerie Italiane per l’anno in corso, che si terrà al Teatro Argentina di Roma, mercoledì 12 luglio alle ore 19. Sarà possibile seguire la diretta streaming della cerimonia sulle pagine Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy e Luciano Pignataro Wine Blog.