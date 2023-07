50 Top Pizza, a Roma (e non a Napoli) la finale della competizione italiana

La città eterna, dal 10 al 14 luglio, è pronta a celebrare la sua vivace scena culinaria e a diventare il palcoscenico dell'atteso evento 50 Top Pizza. Una scelta storica ha portato la finale di questa rinomata guida dedicata alla regina degli impasti da Napoli a Roma, rendendo l'edizione ancora più indimenticabile. Gli ideatori e curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, hanno spiegato le ragioni di questa decisione, sottolineando l'incredibile vitalità che la Capitale italiana ha dimostrato nel settore della pizza.

A Roma verranno svelate le 50 migliori pizzerie italiane

50 Top Pizza a Roma: la premiazione il 12 luglio alle ore 19

«Roma negli ultimi anni ha mostrato una straordinaria vivacità nel mondo della pizza», hanno spiegato Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, ideatori e curatori della guida. «Non è un caso che alcuni dei più importanti maestri pizzaioli abbiano aperto o stiano aprendo locali qui. La città brulica di un fermento unico, ospitando i protagonisti di questo rinascimento della pizza e una vera e propria community di appassionati. Abbiamo trovato entusiasmo e supporto da parte del Comune, creando fin da subito un clima di grande collaborazione». Questa sinergia ha permesso di ampliare le dimensioni dell'evento. Oltre alla tanto attesa premiazione di 50 Top Pizza, che si terrà presso il celebre teatro Argentina il 12 luglio alle 19.00, con il countdown condotto da Federico Quaranta che annuncerà i nomi delle migliori pizzerie italiane, si aggiungerà il Pizza Week - Roma Edition, destinato a diventare uno degli eventi più cool dell'estate romana.

Roma sempre più al centro degli appuntamenti culinari

«Roma sempre più Capitale dei grandi eventi culinari» ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, alla moda, allo sport e al turismo. «Abbiamo fortemente voluto che 50 Top Pizza fosse ospitata per la prima volta nella nostra città. Abbiamo collaborato alla programmazione degli eventi e messo a disposizione il Teatro Argentina per la premiazione delle migliori pizzerie d'Italia, che per la prima volta si svolgerà nella Capitale anziché a Napoli. Vogliamo dare il giusto risalto a uno dei prodotti più iconici e riconoscibili del nostro paese, che a Roma può vantare un gran numero di esercenti di livello. Sarà un evento unico per romani, romane e turisti, nonché una vetrina eccezionale per le 40 pizzerie coinvolte».

50 Top Pizza a Roma: dal 10 al 14 luglio

Il programma presentato con grande stile nella Sala del Carroccio al Campidoglio si preannuncia straordinario. Cinque serate, dal 10 al 14 luglio, interamente dedicate alla grande pizza, coinvolgeranno oltre 40 locali, dando vita a un calendario di iniziative senza precedenti. Saranno organizzate cene a quattro mani con chef stellati, jam session con pizzaioli provenienti da diverse parti d'Italia, abbinamenti con vini e birre di alta qualità, concerti blues, spettacoli di pizza acrobatica, performance di live painting e iniziative a scopo sociale e di recupero di reperti archeologici. Un vero e proprio percorso di gusto, alla ricerca dei profumi e dei sapori di uno dei prodotti più amati del Made in Italy. Saranno svelati i segreti delle migliori pizze, le nuove tendenze e gli abbinamenti più intriganti.