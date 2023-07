La Città della Pizza a Corato: vincono Pellegrino, Cacace e Pinto

Corato, una splendida città situata nella provincia di Bari, ha ospitato le selezioni finali della settima edizione de La Città della Pizza presso la prestigiosa sede dell'Azienda Molino Casillo. Questo format, che da anni rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli addetti ai lavori, ha toccato diverse tappe in Italia, tra cui Milano, Firenze, Palermo e Napoli, prima di concludersi a Corato. La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato con estrema attenzione le pizze dei 30 concorrenti. Oltre alla presenza di Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli come presidenti di Giuria, il panel ha potuto contare sulla partecipazione di maestri della pizza come Andrea Godi, Cristiano Taurisano e Francesco De Simone, affiancati dalle giornaliste Stefania Leo e Barbara Politi. Alla fine della competizione, la giuria ha decretato i tre vincitori della quinta tappa del Tour nazionale de La Città della Pizza:

Francesco Pellegrino della Pizzeria Levante ad Altamura si è aggiudicato il primo posto con la sua "Pizza Nerano". Questa delizia culinaria è stata preparata con crema di zucchine, mozzarella di bufala, chips di zucchine, provolone del Monaco e olio extravergine di oliva dell'Azienda De Palo.

della Pizzeria Levante ad Altamura si è aggiudicato il primo posto con la sua "Pizza Nerano". Questa delizia culinaria è stata preparata con crema di zucchine, mozzarella di bufala, chips di zucchine, provolone del Monaco e olio extravergine di oliva dell'Azienda De Palo. Marco Cacace della Pizzeria Noel a Lecce ha conquistato il secondo posto con la sua "Norma di Mare". Questa pizza d'autore è stata realizzata con stracotto di San Marzano, melanzane fritte, pesce spada scottato, bucce di melanzane fritte, pelato al forno e olio extravergine di oliva dell'Azienda De Palo.

della Pizzeria Noel a Lecce ha conquistato il secondo posto con la sua "Norma di Mare". Questa pizza d'autore è stata realizzata con stracotto di San Marzano, melanzane fritte, pesce spada scottato, bucce di melanzane fritte, pelato al forno e olio extravergine di oliva dell'Azienda De Palo. Stefano Pinto dell'Arte Bianca a Corato ha ottenuto il terzo posto con la sua "Col-Orata". Questo capolavoro culinario è stato preparato con crema di zucchine, zucchine fritte, insalata di zucchine e fiori, filetto di orata impanato al mais e limone, datterino rosso arrosto, crema di datterino giallo e olio extravergine di oliva dell'Azienda De Palo.

Francesco Pellegrino 1/3 Marco Cacace 2/3 Stefano Pinto 3/3 Previous Next

La Città della Pizza a Corato, De Venuti: «Il livello di partecipazione e coinvolgimento è stato eccezionale»

Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza, ha commentato così entusiasta la sfida di Corato: «La tappa pugliese ha concluso il più grande concorso italiano dedicato ai pizzaioli professionisti. Il livello di partecipazione e coinvolgimento è stato eccezionale. Abbiamo ricevuto centinaia di candidature da tutta la Puglia e dalle regioni circostanti, dimostrando che ci sono talenti di altissima qualità al di fuori dei più famosi. Per un giorno, Corato ha visto sfidarsi pizzaioli di talento che non solo hanno gareggiato, ma hanno anche avuto l'opportunità di confrontarsi e imparare gli uni dagli altri». Inoltre, Luigi Gentile della Cirasella a Monopoli e Alessandro Stripoli del Piccinni 28 a Bari hanno ottenuto l'accesso al ripescaggio nazionale, con la possibilità di entrare a far parte de La Città della Pizza 2023.

Questa edizione di La Città della Pizza si è rivelata un successo travolgente, confermando l'elevato livello e la passione che caratterizzano la scena pizzaiola italiana. Ora, i vincitori si preparano per il grande evento di Roma, che si terrà dal 20 al 22 ottobre, dove si contenderanno il titolo di miglior pizzaiolo del tour.