A Paestum arriva il Campionato Nazionale Pizza Doc

Da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre 2022 torna il Campionato Nazionale Pizza DOC. L’ottava edizione del campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si terrà all’interno degli spazi del Next, ovvero l’ex tabacchificio di Cafasso, a pochi passi dagli affascinanti templi di Capaccio - Paestum (Sa).

Un’edizione importante, che rilancia definitivamente il settore dopo gli anni della pandemia da Covid-19, supportata appieno dall’amministrazione comunale di Capaccio e dal sindaco Franco Alfieri. «Quando abbiamo deciso di puntare sul Next, acquisendolo al patrimonio comunale per farne un polo fieristico, sapevamo che sarebbe diventato un punto di riferimento per settori diversi. Siamo quindi contenti che il Campionato Nazionale Pizza DOC abbia scelto questa struttura di Capaccio Paestum per la sua ottava edizione. La pizza fa parte del patrimonio culinario e culturale campano, valorizzata negli anni proprio da quell’eccellenza della nostra terra che è la mozzarella di bufala. Ecco, la crescita di un territorio passa anche da eventi come questi, capaci di mettere insieme turismo ed enogastronomia», ha dichiarato Alfieri.

Iscrizioni aperte per pizzaioli da tutto il mondo

Organizzata da “Accademia Nazionale Pizza Doc”, l’ottava kermesse dedicata al mondo pizza ha aperto ufficialmente le iscrizioni a pizzaioli italiani ma anche internazionali. Per partecipare al Campionato, infatti, basta andare sul sito del Campionato Nazionale Pizza Doc, selezionare la propria categoria di competizione e procedere con l’iscrizione.

Per i vincitori delle varie categorie dell’ottava edizione del Campionato Nazionale Pizza Doc ci sarà in palio un montepremi pari a 5.000 euro in prodotti e servizi offerti dagli sponsor mentre il vincitore assoluto diventerà testimonial per una campagna promozionale dell’Accademia Nazionale Pizza Doc.

I Pizza Doc Awards

Molto attesi anche i “Pizza Doc Awards”, i riconoscimenti alle personalità di tutto il Mondo Pizza che si sono contraddistinte nell’anno, che saranno assegnati nella serata di martedì 8 novembre. Ad essere celebrati saranno personalità di spicco del settore come Francesco Martucci, Piergiorgio Giorilli, Gino Sorbillo, Francesco Capece, Alessandro Scuderi, Egidio “Puok” Cerrone, Piero Armenti e tantissimi altri pizzaioli, comunicatori, imprenditori ed influencer.

«Un’edizione enorme che rilancia l’intero settore in un contesto favoloso come il Next, a pochi passi dai bellissimi templi dell’antica Paestum – ha affermato Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc – Ben 4 mila metri quadri di area expò con circa 30 aziende espositrici, 10 forni accesi dalle prime ore del mattino, workshop tematici, approfondimenti e la ciliegina sulla torta: la seconda edizione dei Pizza Doc Awards».

Dany Aiezza, vincitore della scorsa edizione, con Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza Doc

I partner del Campionato Nazionale Pizza Doc

Un’edizione resa possibile anche grazie al supporto di aziende leader del settore come Mulino Caputo con le sue farine, i prodotti conservieri di Carbone Conserve, i prodotti caseari di Latteria Sorrentina, i pelati ed i pomodori di Solania, i forni elettrici di Sacar Forni, le attrezzature meccaniche di Mecnosud, i forni da casa per amatori e professionisti di OONI, la grande distribuzione di Perrella Network, e tante altre. Grande attenzione anche all’ambiente grazie al supporto di Consorzio Omega, che si occuperò della pulizia dell’area e della corretta raccolta differenziata dei rifiuti, che poi saranno smaltititi dal comune di Capaccio.

Voci e volti del Campionato saranno la giornalista Ilaria Cuomo e lo speaker radiofonico Dino Della Porta.

Le venti categorie in cui confrontarsi

Ben 20 le categorie a cui possono iscriversi i partecipanti della ottava edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC, con 4 categorie di abilità e ben 6 nuove categorie rispetto alle edizioni passate. A partire dai 16 anni di età, tutti i i pizzaioli/le possono iscriversi a queste categorie:

Pizza Classica , ovvero la pizza specialità del concorrente;

, ovvero la pizza specialità del concorrente; Pizza Margherita DOC , anche senza rispettare il disciplinare STG;

, anche senza rispettare il disciplinare STG; Pizza Contemporanea, realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto;

realizzata con tutte le moderne tecniche di impasto; Pizza in Teglia , ovvero la classica pizza a fette;

, ovvero la classica pizza a fette; Pizza in Pala ;

; Pinsa Romana ;

; Pizza senza Glutine ;

; Pizza Chef , novità di quest’anno, dove il pizzaiolo può associarsi ad uno chef;

, novità di quest’anno, dove il pizzaiolo può associarsi ad uno chef; Pizza dolce Pastry Chef, novità di quest’anno, categoria in cui il concorrente può farsi accompagnare da un pasticcere;

novità di quest’anno, categoria in cui il concorrente può farsi accompagnare da un pasticcere; Pizza Cilento, la migliore pizza realizzata con i prodotti cilentani per omaggiare la terra che quest’anno ospiterà il Campionato;

la migliore pizza realizzata con i prodotti cilentani per omaggiare la terra che quest’anno ospiterà il Campionato; Pizza Social, novità di quest’anno, con le pizze dei concorrenti postate e votate sul sito;

novità di quest’anno, con le pizze dei concorrenti postate e votate sul sito; Trofeo Forni OONI , novità di quest’anno, con i concorrenti che si sfideranno nella cottura della pizza all’interno di uno dei tipici forni OONI, ideali sia per professionisti che per amatori;

, novità di quest’anno, con i concorrenti che si sfideranno nella cottura della pizza all’interno di uno dei tipici forni OONI, ideali sia per professionisti che per amatori; Pizza Food Blogger , una categoria che sarà interamente valutata da una giuria composta da food blogger, influencer e giornalisti food;

, una categoria che sarà interamente valutata da una giuria composta da food blogger, influencer e giornalisti food; Pizza a squadra, novità di quest’anno, con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti;

novità di quest’anno, con più concorrenti che possono concorrere in team anche in categorie differenti; Pizza Fritta ;

; Fritti, ovvero le 3 tipologie di fritto classico e contemporaneo come il crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta.

Le categorie di abilità, invece, saranno:

Pizza più larga ;

; Free style ;

; Pizza più veloce ;

; Categoria Juniores con il premio “Marco Agnello”, riservata agli iscritti con età compresa tra i 15 ed i 18 anni.

Il Campione Nazionale Pizza DOC 2022 sarà scelto tra il primo classificato della categoria Pizza Classica, Pizza Margherita e Pizza Contemporanea, in base a chi ottiene il punteggio più alto. Poi saranno assegnati: il premio “Pizza DOC in the World” riservato al miglior pizzaiolo italiano ed al miglior pizzaiolo straniero nel Mondo; “Miglior Pizzaiola DOC 2022” alla migliore concorrente pizzaiola; il “Premio Giudici di Forno”, ovvero il premio della critica.

La Giuria del Pizza Doc

Saranno circa 100 i giornalisti, food blogger, influencer, maestri pizzaioli e chef che si accomoderanno in giuria per valutare le oltre 1000 pizze sfornate nei 3 giorni di gara. Presidente della giuria di qualità sarà la giornalista Antonella Amodio. Per evitare di influenzare le votazioni, anche all’ottava edizione del Campionato Nazionale Pizza DOC i giudici non vedranno chi elabora il prodotto prima di aver votato la pizza. Al via del direttore di gara, il pizzaiolo avrà a disposizione circa 10 minuti per preparare la sua pizza, dopodiché essa verrà mostrata alla giuria da nostri collaboratori. I giudici assegneranno un punteggio da 50 a 100, basando la loro valutazione su tre principi: Gusto, Cottura e Aspetto. Il voto rimarrà segreto.

Direttore tecnico della gara sarà Marco Di Pasquale, maestro pizzaiolo coadiuvato dai docenti della Accademia Nazionale Pizza DOC.

Ospiti d’onore della kermesse saranno personalità di spicco dell’universo food e pizza in particolare, come i docenti della Accademia Salvatore Lioniello, Angioletto Tramontano, Raffaele Bonetta, Errico Porzio, Fabio Di Giovanni, Antonio Fiorillo, Armando Scalella, Alessandro Della Monica, Carlo Fiamma e tanti altri testimonial del settore.

100 giornalisti esperti da tutta Italia per giudicare i concorrenti

Le novità per l'ottava edizione

Novità di quest’anno saranno i format di approfondimento. Tutti i giorni, a partire dalle 17, ci sarà una diretta streaming sui canali social del Campionato e su YouFood Tv durante la quale si parlerà della giornata di gara appena trascorsa. Durante i 3 giorni di gara, invece, ci sarà spazio per i DOC Talk, i workshop di approfondimento condotti da Luca Fresolone, meglio conosciuto sui social come “La cucina del Presidente”. Protagonisti del format saranno Alessandro Condurro della pizzeria “Da Michele”, Nanni Arbellini founder di “Pizzium”, il giornalista Luciano Pignataro, una folta delegazione del sud America, la presidente di giuria Antonella Amodio, i primi 2 bartender d’Italia secondo World Class Italy, ovvero Vincenzo Pagliara e Natale Palmieri, il dottor Carlo De Luca della giunta nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti, e tanti altri ospiti d’eccezione.

Ancora pochi i posti disponibili per partecipare all’ottavo Campionato Nazionale Pizza DOC e scoprire chi sarà l’erede di Danny Aiezza, vincitore della settima edizione nel 2021.