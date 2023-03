Agugiaro & Figna Molini, a tutta pizza per Fuori di Taste

Agugiaro & Figna Molini, azienda tra i più importanti gruppi dell’arte molitoria italiana, con stabilimenti a Collecchio (Pr), Curtarolo (Pd), Magione (Pg) e Rivolta d’Adda (Cr), ha partecipato a Fuori di Taste, il calendario di appuntamenti che ogni anno anima Firenze in parallelo a Pitti Taste, collaborando a due eventi speciali legati alle eccellenze del mondo della farina per pizza.

Il gruppo, specializzato nella macinazione del grano tenero, ha contribuito al calendario off di Pitti Taste 2023 con due eventi speciali legati al mondo della pizza, in collaborazione con i maestri pizzaioli Stefano Canosci e Antonio Starita.

Le farine dell'azienda per le creazioni della Pizzeria da Chicco

Lo scorso 2 febbraio, Stefano Canosci, pluripremiato pizzaiolo della Pizzeria da Chicco di Colle Val d’Elsa (Si), ha presentato in anteprima il suo nuovo libro Pizza Revolution, con una cena a base di pizza gourmet alla storica trattoria di Firenze Da Burde, eletta miglior trattoria d’Italia del 2022 dalla guida 50 TopItaly e presente nella guida Michelin come BigGourmand dal 2012. Il libro è una sorta di autobiografia di Canosci, che racconta con passione il percorso che lo ha reso quello che è oggi, accompagnato dalla raccolta delle ricette più importanti della sua vita, per coloro che si vogliono mettere alla prova in cucina. Agugiaro & Figna è tra i partner di Canosci, che ha scelto proprio le farine dell’azienda per le creazioni della pizzeria da Chicco. La presentazione è stata accompagnata da un menu a quattro mani a base di pizza, creato da Stefano Canosci e Paolo Gori, chef dell’iconica trattoria fiorentina.

Stefano Canosci alla storica trattoria di Firenze Da Burde con lo chef Paolo Gori

Un blend di farine selezionate Le 5 Stagioni per Starita

Inoltre, il 4 febbraio, Antonio Starita, maestro della pizza napoletana, patron della storica e pluripremiata pizzeria napoletana Starita e vicepresidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, nel proprio locale fiorentino di recente apertura ha dato vita a un vero e proprio cooking show sul rito della vera pizza napoletana: Non è margherita. È Starita. Nel corso della serata, il maestro ha spaziato dai piatti più classici alle specialità, senza far mancare due tra le pizze più rappresentative di Starita in Italia e nel mondo: la Marinara Starita, una pizza rossa con pomodoro, aglio, origano, datterino, pecorino romano e pepe, gustosa e leggera; e la Montanara, una pizza stesa e fritta, poi farcita con sugo di pomodoro, provola affumicata, pecorino romano e basilico fresco, che un passaggio veloce nel forno a legna asciuga completamente e rende leggermente croccante senza seccarla. «A Firenze volevo portare la vera pizza napoletana per tramandare l’immagine autentica della nostra cucina - ha dichiarato Antonio Starita - La nostra pizza è altamente digeribile perché può contare su un blend di farine selezionate dal marchio Le 5 Stagioni del Molino Agugiaro & Figna e su materie prime di grande qualità».

Antonio Starita nel proprio locale fiorentino ha dato vita a un cooking show sul rito della vera pizza napoletana

Le 5 Stagioni, gamma unica e innovativa di farine e miscele per pizza

Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna è la gamma più completa di farine e miscele per pizza, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Unica e innovativa, si articola in oltre 20 tipologie di prodotti, tutti di altissima qualità, e ha conquistato in pochi anni il ruolo di leadership nazionale. Le 5 Stagioni è un brand che garantisce il massimo risultato in qualunque tipo di lavorazione a tutti i professionisti del settore, che ne fanno un vessillo di qualità all’interno dei propri locali. Inoltre, Le 5 Stagioni non si limita a firmare i suoi prodotti, ma ha l’obiettivo di trasmettere competenze e know-how, organizzando corsi per pizzaioli in Italia e all’estero, in particolare in America, Australia, Francia, Cina e Corea.

