Le pizze di “Albert.One” sbarcano negli hotel di Fedegroup

La pizza napoletana di Alberto Buonocore, il maestro pizzaiolo conosciuto come “Albert.One”, è entrata negli hotel grazie alla sinergia con Fedegroup, rendendo dal 2019 più accogliente il soggiorno di visitatori e turisti. Dal 2013 Fedegroup, attraverso un team di esperti, crea progetti mirati di ristorazione made in Italy, dall’analisi della struttura all’ideazione del concept, proponendo un’offerta tailor made per ciascuno degli oltre 50 ristoranti in hotel che gestisce. Il gruppo, guidato da Roberto Imperatrice, si è dunque arricchito di uno dei simboli del Belpaese.

Il segreto dell’innovazione sta naturalmente nella qualità degli impasti e degli ingredienti utilizzati, provenienti rigorosamente dalla Penisola. Originario di Napoli, Alberto Buonocore si è trasferito a Milano nella sede di Fedegroup, ma il suo compito consiste nel visitare le decine di strutture alberghiere seguite dalla società di consulenza per formare il personale in modo che possa garantire alti standard di qualità.

Ingredienti 100% italiani, prime fra tutti le farine di Mulino Caputo

Si tratta dunque di una novità assoluta nel mondo dell’hôtellerie, che sta conquistando i palati negli alberghi sia italiani che in giro per il mondo. Firmata dal maestro pizzaiolo Alberto Buonocore, la pizza è preparata al momento con ingredienti 100% italiani e cotta all’interno di un forno elettrico, capace di replicare le prestazioni di un vero forno a legna. Fra i partner indiscussi di questo progetto c’è Mulino Caputo, che dal 1924 produce farine di altissima qualità con grano selezionato e nel pieno rispetto delle materie prime e della tradizione. La famiglia Caputo, che dal 1939 ha sede nel mulino di San Giovanni a Teduccio, l’ultimo rimasto nella città di Napoli, utilizza da tre generazioni un metodo a macinazione molto lenta, che permette di preservare al massimo la naturalità, le proprietà organolettiche e l’autenticità del gusto.

Roberto Imperatrice e Alberto Buonocore

«Il progetto che sto portando avanti con Fedegroup sta avendo un grande successo - commenta Alberto Buonocore - i clienti degli alberghi dimostrano di gradire molto la novità, anche perché non ci si aspetta di trovare in hotel una vera pizza napoletana, preparata al momento con ingredienti selezionati e cotta subito dopo. Grazie all’esperienza maturata negli anni, e alla mia di maestro pizzaiolo, riusciamo a garantire un impasto leggero a lunga lievitazione, qualità essenziali che devono molto alla farina di Mulino Caputo. Il secondo elemento che non può mancare è rappresentato dal pomodoro: in tutti i locali in giro per il mondo facciamo arrivare i prodotti La Torrente».

Alti standard di qualità, premiati dalla soddisfazione dei clienti

Una volta giunti in hotel, i clienti si aspettano di ordinare la pizza con il delivery, oppure che ne venga servita una surgelata. Lo stupore è tanto nel vedere come anche una struttura ricettiva sia in grado di garantire in pochi minuti altissimi standard di qualità per una vera pizza napoletana. «Da metà 2019 - prosegue Buonocore - abbiamo inserito la pizza nel menu e sono molto soddisfatto per il lavoro portato avanti con la mia consulenza. Ho modo di girare le diverse strutture, sia in Italia sia all’estero, e ovunque trovo la stessa qualità che corrisponde inevitabilmente ad una soddisfazione di coloro che hanno l’opportunità di gustare un prodotto espresso e di altissimo standard».

Oltre agli alberghi, Fedegroup sta aprendo anche altre attività retail in diverse città, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma anche nel Middle-East: in Oman, ad esempio, sarà proposta la pizza artigianale studiata dal maestro pizzaiolo Albert.One. «La nostra prerogativa consiste nell’inserire il brand in modo da dare identità alla ristorazione all’interno dell’albergo. Proseguiremo la nostra crescita anche nei prossimi mesi, senza mai dimenticare i fondamentali. In qualsiasi parte del mondo continueremo ad utilizzare ingredienti di qualità, italiani, provenienti da fornitori selezionati. L’obiettivo di Fedegroup - conclude Buonocore - è affiancare e supportare a 360° gli imprenditori nella gestione della ristorazione in hotel, dalla colazione alla banchettistica, studiando anche servizi in base alle singole esigenze».