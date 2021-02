Schmuck: La pizza è condivisione, ma sono gli ingredienti a fare la differenza

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 10:30

, definito “alfiere della pizza contemporanea”, classe 1978, ha un percorso particolare, dall’Alto Adige a Siracusa, passando per Roma. Sin da giovane si occupa di accoglienza presso l’dove si dedica ad una delle sue passioni, il vino, diventando. Nel 2010, dopo un corso sugli impasti, inizia il suo percorso delladedicandosi in prima battuta alleed in, ma è dopo aver frequentato l’Università della Pizza che inizia a condividere la filosofia dellautilizzando farine preparate con grani teneri, oltre che iniziare a sperimentare ladelcone la pizza senza lievito preparata con impasto fermentato spontaneamente per gelificazione dell’amido. Oggi nel suo localele proposte di Friedrich Schumck abbracciano tutta l’Italia degli ingredienti di qualità.Modesto, sensibile, caparbio.La pizza oggi mi ha confermato (qualora ce ne fosse ancora bisogno) di essere un punto fermo della mia vita, è lei che ha dato un senso al mio futuro. Rappresenta gioia, colori, allegria. Mai come in questo periodo dila pizza ha dimostrato di essere il piatto più richiesto, cucinato e desiderato proprio grazie alla sua capacità di rendere il momento diuna festa!I territori sono molto importanti perché sono il punto di partenza per creare una pizza o un piatto in generale. Si è sempre più sensibili per chi ci mette a disposizione la materia prima. È un percorso che di giorno in giorno si arricchisce di curiosità, di conoscenza, di passione e gratitudine verso chi è il primo anello di questa meravigliosa catena. L'per una pizza è come un colore per un quadro, devi renderlo armonioso con tutto il resto.Non credo ci sia una pizza in particolare che mi rappresenti. Se penso alla pizza in generale, mi vengono in mente i momenti in cui quando da piccolo insieme a mio padre e mia sorella si prendeva la pizza per mangiarla a casa. Spesso però succedeva che rimanevamo imbottigliati nel traffico di Roma costringendosi a mangiarla in macchina. Quello era indubbiamente un momento di allegria che solo la pizza riesce a trasmettere.Non sono giovanissimo ma il mio percorso nel mondo della pizza lo è, quindi non ho tanta di quella gavetta sulle spalle che fortunatamente molti miei amici e colleghi hanno. Ma a 42 anni si ha una discreta esperienza di vita, perciò consiglierei ad un giovane dicontemporaneamente perché ormai anche la figura delsi è evoluta. Oggi possiamo trovare decine e decine di testi,, scuole dedicate, è facile imparare e intraprendere un percorso di un certo livello.Non ho assolutamente dubbi, viaggiando! Viaggiare mi rende un'altra persona, mi cambia l'umore, mi rende curioso, spensierato, positivo e propositivo, in poche parole mi rende migliore. Speriamo di tornare presto a viaggiare...Per informazioni: www.pianobsiracusa.com