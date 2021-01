Vanni Berna: Le enoteche hanno superato le difficoltà con l'online e le vendite in negozio

Primo Piano del 20 gennaio 2021 | 13:05

Vanni Berna





Periodo nero per l’horeca, con l’enoteca perso solo il 10% di fatturato

Previsioni pessimistiche fino ad aprile

Il sondaggio è un bel passaparola

a constatazione sul campo didedi(Ve), in gara nel secondo turno del per votare clicca qui ) è impietosa. «Ae provincia – rimarca - per ie iil 2020 è stato un. Da marzo in poi il settore ha perso il 50% della, la città, causa restrizioni Covid, dal punto vistaè praticamente morta. Adesso poi, con ilannullato si presenta un altro periodo nero».Il noto sommelier e degustatore veneto, traccia anche ildella sua attività. «Confermo - dice - che per il canaleè stato un, mentre hanno retto bene le vendite alternative delle bevande neie in. Con l'enoteca e il contatto diretto dei clienti, alla fine abbiamo perso ''solo'' il 10%, quindi abbiamo sostanzialmente tenuto. Altro discorso (molto positivo) le vendite e-commerce che hanno registrato un più 40%. C'è stato un vero e proprio».Insomma, il classico, onestamente, bicchiere mezzo pieno o che dir si voglia, mezzo vuoto. E sul, fino adlesono. Se ne riparlerà quando entrerà nel vivo la«Sono fiducioso, continuo a lavorare perché nella mia azienda - ricorda Vanni Berna - sono il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarmene. Incrocio tre volte le dita; vedo all'orizzonte, in vista, un bel».Sul sondaggio Personaggio dell’anno, l'esperto di vini fa una proposta integrativa, tutt'altro che peregrina: «È interessante, soprattutto in questo periodo di. Si tratta - conclude Vanni - di un bele vale la pena insistere nel proporlo anche in futuro. Va ripetuto ogni anno. Lancio anche un suggerimento e un'idea: perché non fare unanche sulledel mondo dele tra enoteche e punti vendita? Sarebbe una bella vetrina per conoscere i migliori e più qualificati organizzatori di manifestazioni e venditori del divin nettare».