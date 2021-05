Mancano camerieri, di chi è la colpa? La scuola mandi i ragazzi nei locali

Primo Piano del 13 maggio 2021 | 12:59

Più esperienza concreta per i giovani

Reitano: Importante imparare sul campo

Marco Reitano

L'Istituto Berti: Il posto di lavoro è garantito

Allievi dell'Istituto Berti

L'Istituto Paolo Frisi: Le iscrizioni hanno tenuto

Allievi dell'Istituto Frisi

A San Pellegrino ancora attenzione alle specializzazioni

Studenti dell'Istituto di San Pellegrino

Al Pellegrino Artusi: Prospettive professionali solide

Fino all'anno scolastico 2017-2018 dopo un biennio uguale per tutti gli studenti erano attesi da un triennio che portava ad una specializzazione formativa tra. Ora invece la specializzazione è stata tolta in favore di un percorso unico che suona come una motivazione a. Funziona l'idea in chiave lavorativa? Saper fare di tutto un po’, esclude che si possa fare una sola cosa ma fatta al meglio?Abbiamo interpellato nuovamente Marco Reitano che da presidente di un’associazione che punta forte sulla formazione deglipuò dare una panoramica precisa di quello che sta accadendo, dei punti di forza e di quelli deboli. «Io penso che neidi scuola sia giusto ed importante che i ragazzi apprendano suie che quindi studino la sala e la cucina (ad esempio) alla pari perchè un cameriere non può non conoscere tecniche di cottura e un cuoco non può non conoscere le dinamiche di sala. Dopo questi due anni ritengo però che, sul campo, per fare esperienza concreta. Ipoteticamente si può pensare ad altri due anni tra i banchi e un anno completamente sul campo. Questo perchè il mondo dell'accoglienza corre alla velcoità della luce e sono sicuro che la scuola con il suo modello non riesce a stare al passo. A questo proposito bisognerebbe fare in modo che gliper trasmettere agli studenti sempre le ultime tendenze».Bene, ma con quale spirito affrontano la«C’è la volontà da parte dei ragazzi di impegnarsi sapendo che alla- spiega, preside dell’Istituto Alberghiero Berti di Verona - e non solo nella ristorazione tradizionale ma anche nel mondo del supermercato, dell’accoglienza turistica». Per quanto riguarda le iscrizioni, spiega: «C’è stata una flessione, ma è già in atto una ripresa. Speriamo si sia trattato solo di un periodo passeggero».Il problema di questi due anni scolastici (la fine di quello 2019-2020 e tutto il 2020-2021) sta nella. «Siamo riusciti a fare laboratori nei momenti di maggiore criticità anche riducendo i numeri di ragazzi presenti a scuola - precisa la preside - e siamo riusciti a mantenere continuità; ora stiamo facendo stage all’interno dell’istituto. Non è la stessa cosa che farli all’esterno ma andiamo avanti. Ci siamo organizzati anche portando degli esperti all’interno della scuola per dare contributo interessante agli allievi».«Quest’anno avremo almeno- commenta, preside dell’Istituto Paolo Frisi di Milano - mentre per quanto riguarda le iscrizioni direi che. Certo, non abbiamo più le situazioni di alcuni anni fa in cui c’era un proprio boom. Attualmente, ma in media sì, lo è. Dipenderà molto dalla ripresa delle attività quest’estate».Conferma la difficoltà nella formazione anche Azzollini che rileva la necessità per i futuri professionisti dell’accoglienza di fare pratica. «Per quanto riguarda il 2021 almeno le attività laboratoriali siamo riusciti a garantirle con una certa continuità. Ovvio,. Uno dei passaggi che è mancato moltissimo è stato quello deie degliche sono esperienze molto formative. Stessa cosa per i servizi esterni».Quindi, l’aspetto della: «Lo sforzo che ci viene richiesto è quello di essere più adeguati possibile al mondo del lavoro. Per esempio togliendo la specializzazione, ma si va verso profilo unitario che raggruppi i profili diversi.è molto scettico sulla riforma: «Nel nostro modo di intendere la formazione - spiega la preside- riteniamo prioritario il mantenimento delle tre caratterizzazioni. A modo nostro, nonostante la riforma vada nella direzione dell’unificazione dei percorsi,. Gli interventi di professionisti navigati dell’accoglienza sono sempre più frequenti da noi perchésenza dimenticarsi mai di istruire i nostri ragazzi alla conoscenza del territorio, per questo i camerieri li definiamo. Sulla mancanza di camerieri, in particolare, ci rendiamo conto della tendenza quando mandiamo gli studenti in alternanza scuola-lavoro e in effetti si vediamo che si fa fatica a scegliere il settore sala».La nota più positiva la mettiamo in chiusura ed arriva da, preside deldi Recoaro Terme (Vi). «Noi di richieste ne abbiamo continuamente - spiega - nonostante il lockdown riceviamo offerte per i diplomati. Presumo che la: cucina, pasticceria, accoglienza e sala&vendita. Noi quest’anno diplomeremo 6 classi quinte, quindi circa 130 studenti. L’anno scorso erano leggermente di più. Purtroppo, la tendenza generale è che tutti i professionali siano tutti in calo, ma questo è discorso più ampio. L’anno scorso abbiamo sospeso gli stage perché non ce la siamo sentita con l’emergenza sanitaria di mettere a rischio gli studenti., anche le strutture hanno dato disponibilità ad accogliere studenti.Nella stragrande maggioranza dei casie lavorato nel quinquennio, è piccola la percentuale di chi continua negli Its mentre qualcuno tenta la stata dell’Università. In ogni caso. Il mercato del resto richiede queste professionalità e le prospettive occupazionali sono solide e continuative da quello che riportano i ragazzi».