I sommelier ripartono da una nuova sede: Ais trova casa a Milano

È stata presentata ufficialmente a Milano la nuova sede nazionale di Ais. L'associazione italiana sommelier riparte da una struttura avveniristica in via Ronchi 9, nel segno della vera ripartenza. Si tratta di un progetto fortemente voluto, portato avanti con tenacia e convinzione proprio a cavallo della pandemia. L'immobile è stato acquistato nell’ultimo trimestre del 2019, prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria. Ais ha approvato il progetto di ristrutturazione a febbraio 2020, dopodiché la situazione congiunturale ha comportato una seria riflessione da parte dell'associazione italiana sommelier, che ha deciso di andare avanti sul progetto. E ha avuto ragione. Grande soddisfazione del presidente Ais, Antonello Maietta.

L’evento di presentazione si è svolto grazie ai partner Trento Doc, Surgiva e Pulltex e ha visto la presenza di Camilla Lunelli delle cantine Ferrari di Trento.

Antonello Maietta

L'idea del progetto

Dopo aver approvato il progetto di ristrutturazione dei locali è arrivata la pandemia, che ha di fatto congelato tutto. «Ora finalmente possiamo festeggiare per la presentazione della nostra nuova sede - commenta soddisfatto il presidente di Ais, Antonello Maietta -. Sono stati mesi duri e impegnativi, nei quali abbiamo riflettuto profondamente sul da farsi. Potevamo tornare indietro e rinunciare al progetto, ma abbiamo deciso in maniera convinta di procedere con tutte le nostre forze con la serietà e l’attenzione che ci hanno sempre contraddistinto. L’obiettivo era dare coraggio e stimoli a tutto il comparto, fortemente colpito dalla pandemia. Oggi abbiamo a disposizione un nuovo spazio per progetti, iniziative e visioni strategiche di una dimensione associativa che ha cambiato passo nei decenni, affermandosi come brand di riferimento. E’ una bella giornata per questo nuovo inizio per le possibilità e l’impulso che Ais vuole dare al settore dell’enogastronomia italiana».

Da ex-concessionaria ad avveniristico spazio degustazione

La nuova sede di Ais sorge poco distante dalle tangenziali e dalle autostrade, nel quartiere di Lambrate, che da paesotto del milanese è stato inglobato nel capoluogo. La storica concessionaria Bertoni, attiva dai primi anni ‘60, si è trasformata in uno spazio conviviale dove ritrovarsi in presenza per incontri, corsi e degustazioni. A disposizione dell’associazione ci sono 1500 metri quadri ben allestiti e divisi su due piani, che comprendono una sala da 200 posti, una cucina professionale attrezzata con le migliori tecnologie Electrolux da 50 metri quadrati, un banco bar attrezzato, una cantina a vista climatizzata a 13 gradi costanti, una biblioteca tematica, spazi per gli uffici e aule didattiche per eventi e incontri. L’immobile, i cui lavori sono stati affidati allo studio Bertero Projects, dispone anche di spazi esterni che comprendono un giardino dove sono già stati messi a dimora un ulivo e una vite, che simboleggiano la valorizzazione dei vini e degli oli nazionali.

Etica e sostenibilità

La sostenibilità è stata sin dall’inizio uno dei pilastri del progetto, grazie a materiali naturali, riutilizzo di scarti di produzione, colori a base di sostanze organiche e tecnologie di ultima generazione per massimizzare il risparmio energetico con sorgenti luminose a led. Per la selezione dei prodotti d’interni sono state individuate aziende italiane attente alla promozione dell’etica del lavoro e alla capacità di preservare e valorizzare il saper fare made in Italy.

L'inaugurazione

Partner di eccellenza

La selezione di marmi e pietre è stata affidata alla Massimo Ligeri Marmi (MLM), che ha fornito le tipologie più legate alla storia del territorio italiano: pietra serena, pietra piasentina, Ceppo di Gré®. Per il parquet Listone Giordano ha identificato una tipologia di rovere della Borgogna utilizzato nella realizzazione delle botti, stringendo un legame simbolico con un luogo da sempre deputato alla valorizzazione del vino. Le carte da parati per interni e per esterni sono il frutto della collaborazione tra Bertero Projects e Wall&decò, azienda leader nel settore rivestimenti murali su misura che si contraddistingue per estetica, ricerca ed innovazione, codici attraverso cui interpreta gli spazi del vivere quotidiano. Gli arredi sono stati selezionati nel catalogo di alcune delle realtà più rappresentative del buon design italiano. Molteni&C e Moroso: contraddistinte da due linguaggi estetici diversi, rappresentano la sintesi tra capacità imprenditoriale, tecnica artigianale e innovazione.

Uno scorcio della location

Per l’arredo dei bagni sono stati selezionati tre nomi capaci di mettere in risalto, nel processo industriale, artigianalità e creatività: per le rubinetterie è stata individuata la Fantini; i radiatori sono stati selezionati nel catalogo di Tubes, azienda riconosciuta a livello internazionale per i suoi caloriferi di design simbolo di avanguardia nel segmento produttivo del calore; le ceramiche sanitarie provengono da Simas (Società Italiana Manufatti Articoli Sanitari). L’illuminazione è stata affidata alla Artemide, sinonimo di design, competenza e innovazione ma anche espressione di ricerca e grande qualità manifatturiera. Gli arredi degli uffici, pensati come spazi di relazione e condivisione, sono attrezzati da IOC project partners. L’individuazione delle diverse piante presenti nelle aree verdi è stata supportata da Romiti Vivai, che dal 1921 porta passione e professionalità nell’attività del vivaismo. Infine, la collaborazione con Electrolux Professional, da sempre attenta ai temi dell’avanguardia e della sostenibilità, ha permesso di dotare lo spazio di una cucina professionale di alto livello tecnologico e operativo.