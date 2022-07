Sommelier: Sandro Camilli è il nuovo presidente dell’Ais

Sandro Camilli è stato eletto alla presidenza dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais) e resterà in carica per i prossimi quattro anni. L'elezione si è svolta oggi, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale. Ad affiancare Camilli nel ruolo di vicepresidente c'è Marco Aldegheri. Con loro, alla guida dell’Ais, saranno presenti Giuseppe Baldassarre, Nicola Bonera, Nicoletta Gargiulo, Giovanni Luchetti, Angelica Mosetti, Camillo Privitera e Renzo Zorzi.

Da sinistra Sandro Camilli e Marco Aldegheri

Sandro Camilli nuovo presidente dell'Ais

Camilli è originario dell'Umbria, proviene da Amelia, in provincia di Terni. Trasforma la sua passione in professione dopo anni di duro lavoro sul campo di un ristorante, dove ha iniziato ad affinare i suoi sensi. Dall’esperienza all’essenza, la sua vita cambia vent’anni fa grazie all’incontro con l’Ais, stella fissa di una costellazione di studi, master e corsi di marketing sul vino che gli hanno indicato la rotta da seguire. Conseguito l’attestato da sommelier, ha contribuito, in maniera sempre crescente, allo sviluppo di Ais Umbria fino a diventarne presidente regionale, carica che ha rivestito negli ultimi dodici anni.

Le prime dichiarazioni: «Punteremo e coinvolgeremo i nostri soci e tutti quelli che si faranno avanti»

L'obiettivo della nuova Dirigenza è aprire l'associazione sempre di più, coinvolgendo associati e non.

«Nei prossimi giorni renderò noti i nominativi dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale per dare subito avvio alle linee programmatiche che abbiamo definito», ha dichiarato il presidente Sandro Camilli.

«Desideriamo puntare al coinvolgimento e all’apertura verso i nostri soci e tutti coloro che si faranno avanti», ha, invece aggiunto il Vicepresidente Marco Aldegheri per continuare a rendere l’Ais il più grande sodalizio di Sommelier nel mondo.

Il vicepresidente è il veronese Marco Aldegheri

Marco Aldegheri, eletto alla vicepresidenza, viene da Verona, dove lavora dal 1987 come funzionario tecnico presso la locale Università. È sommelier dal 1994, Relatore dal 2002 e conduce regolarmente lezioni nei tre livelli AIS e per altri enti di formazione professionale, oltre a interventi di degustazione e di divulgazione. Tra le esperienze più significative si annoverano la presenza in Consiglio Nazionale e in Giunta Esecutiva Nazionale dal 2006 al 2010, la vicepresidenza di AIS Veneto dal 2013 al 2014 e il percorso come Presidente regionale per gli otto anni successivi.