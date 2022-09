I segreti del ristorante Eaté per entrare nella Guida Michelin: “Comunicazione e spirito di squadra”

Eaté, ristorante fine dining del The Sense Experience Resort, è stato da poco segnalato dalla prestigiosa e storica Guida Michelin. Un traguardo che corona l’impegno del resort e del ristorante di mettere al centro la valorizzazione del territorio e soprattutto le esigenze dell’ospite. Il restaurant manager Tiziano Siggillino parla di «brigata giusta, comunicazione fra sala e cucina e con il cliente, attenzione ai dettagli e tanta passione», cita inoltre le motivazioni che spingono i membri di un team a rimanere uniti e dare il massimo. La formula vincente pare essere incentrata sull’attenzione alla persona, oltre che alla natura.

Tiziano Siggillino

Brigata d'eccellenza, attenzione ai dettagli e passione, così Eatè è entrato nella Guida Michelin

Per Tiziano Siggillino, restaurant manager di Eaté, l’interesse per il mondo della ristorazione è stato una folgorazione che lo ha raggiunto dai tempi delle scuole medie. Gestisce il Ristorante gourmet del The Sense Experience Resort con passione e con una grande attenzione al rapporto col cliente e alla formazione di una squadra di collaboratori ben assortita.

La clientela del resort e del ristorante è variegata e internazionale, Siggillino ha un’idea precisa di come gestirla al meglio nelle sue complessità e differenze: «La relazione tra la clientela e l’hotel si basa principalmente sulla comunicazione, che si sviluppa su più canali ed è importante che sia efficace. Più sei in grado di comunicare bene e in modo coerente, più i clienti si sentiranno incentivati ad entrare in contatto con il tuo hotel».

Tiziano Siggillino cosa significa offrire un buon servizio oggi?

La definizione di buon servizio ai clienti è cambiata: le aspettative del cliente sono cambiate radicalmente nell'ultimo decennio, innalzando sempre di più gli standard di questo servizio. Un eccellente servizio clienti deve essere: rapido, personalizzato, proattivo, cioè offrire una soluzione prima ancora che si verifichi un problema o un cambiamento, e deve offrire un'esperienza connessa.

Nel ristorante di un hotel «È importante avere un mix di clientela interna ed esterna. Per arrivarci c’è da fare un lavoro lungo, con un piano a tre o cinque anni, per standardizzare la qualità dei servizi e formare la squadra di collaboratori. È importante creare una serie di eventi o iniziative per avvicinare maggiormente la clientela esterna ed ad intrattenere la clientela interna dandole il motivo per sceglierci nuovamente».

Fondamentale l’interazione tra sala e cucina, e con l’ospite: «L’elogio dell’ospitalità di un ristorante sta nel fatto che tra gli chef, i maitre, e tutto lo staff di sala e di cucina ci debba essere una profonda armonia e sintonia perché la soddisfazione del cliente dipende dalla loro professionalità e dalla capacità di capire e di appagare i suoi desideri e soprattutto di non deludere le sue aspettative».

Per la riuscita di un’impresa altro elemento imprescindibile è costruire una squadra di successo: «In pochi conoscono le caratteristiche di una squadra che è in grado di raggiungere gli obiettivi, e poche persone sono capaci di selezionare gli elementi che un membro deve avere per dare il massimo quando si trova gomito a gomito con gli altri. Perché un team funzioni in azienda è necessario che i membri della squadra abbiano: caratteristiche diverse, un obiettivo comune e condiviso, almeno tre valori condivisi che guideranno le loro decisioni. Chi seleziona i membri del gruppo deve anche tenere in considerazione le motivazioni che spingeranno le persone a restare unite fino al raggiungimento dei risultati».

Essere entrati nella Guida Michelin significa molto sia a livello di soddisfazione che di aspettative e impegno Cosa cambia?

Significa essere sempre in fibrillazione per le proprie prestazioni e dei propri collaboratori. Però chiaramente è un ‘enorme soddisfazione. Entrare nella guida è molto di più di un traguardo ambito, una soddisfazione a cui si è aspirato dall’inaugurazione del ristorante. Rientrare nella selezione ristoranti della Guida Michelin è un sogno per molti, ma per raggiungerlo occorre la brigata giusta: quella di sala e quella di cucina, attenzione ai dettagli e passione. Cambia il modo in cui tutti ti guardano e le aspettative di tutti quelli che vengono a provare la tua offerta, si è sotto una lente d’ingrandimento enorme da tutti i punti di vista.

Il Ristorante Eatè

Il Ristorante Eaté è aperto a cena dalle 20 alle 22:30 (chiude il martedì), con una proposta ricca e sofisticata. Offre un’atmosfera elegante e rilassata, con soli 30 coperti disponibili, direttamente sulla spiaggia e la possibilità di riservare uno dei 3 tavoli esclusivi che si trovano su tre dune naturali, i tre punti più intimi, romantici e panoramici della struttura in totale privacy e con servizio dedicato.

La Maremma è protagonista e valorizzata in tutti i piatti, l’identità del luogo è forte e riconoscibile. La cucina dello chef Franco Manfredi omaggia la natura circostante: un tripudio di pesce freschissimo, lavorato con semplicità e fantasia, carni, formaggi toscani, ortaggi a km0. Si aggiungono profumi e aromi di piante e fiori provenienti dal parco del resort e dall’orto giardino, uno spazio dedicato alla coltivazione di diverse specie botaniche.

Un tavolo del locale (foto sito The Sense Experience)

The Sense Experience Resort

The Sense Experience Resort è un esclusivo resort inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’Experience Specialist che assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica è curata dall’Executive Chef Franco Manfredi che fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana e dal Restaurant Manager Tiziano Siggillino. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carte Dimorà per mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il nuovo ristorante fine dining Eaté, segnalato nel 2022 dalla Guida Michelin, che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva. Completa l’offerta il Mixology Bar Red Rabbit.

Ristorante Eate' - Simply Gourmet

Viale Italia 315 - 58022 Follonica (Gr)

Tel 056 6280035