“Protagonisti della Sala”, vince Federico Ambrosi

Un binomio di alto profilo la partnership decennale che vede in primo piano Jeunes Restaurateurs Italia e Marchesi Antinori, oggi in sinergia per la finale della seconda edizione de “I Protagonisti della Sala”, iniziativa volta a valutare i professionisti dei ristoranti affiliati Jre-Italia per eleggere il migliore in assoluto e in diverse categorie.

Il vincitore Federico Ambrosi tra Giulia Tanganelli ed Enrico Chiavacci di Marchesi Antinori

Fondamentale il rapporto diretto con gli ospiti e la loro gestione

L’accoglienza e la gestione della sala sono sempre state vissute come le sorelle minori della cucina. Attività a torto un po’ in ombra. Un luogo comune da sfatare, perché il rapporto diretto con gli ospiti e la loro gestione, oltre a valorizzare l’opera dei cuochi può correggere la rotta in caso di incertezze o cadute di tono. Una ricetta non riuscita alla perfezione se la sala è di livello si dimentica, al contrario, l’apoteosi gastronomica passa in secondo piano quando il ricevimento zoppica. Con il risultato di mandare in frantumi il processo di fidelizzazione della clientela.

Tutti i premiati. Da sinistra, Diego Guidi, Elisa Forlanelli, Edoardo Albano, Federico Ambrosi, Christian Danese

Dieci finalisti impegnati su tre prove

Di grande rilievo, quindi, il progetto firmato Jre-Italia e Marchesi Antinori. Svoltosi inizialmente all’interno dei ristoranti Jre con una valutazione tra aprile e novembre 2022 da parte di una giuria composta dai clienti dei ristoranti, il contest è giunto alla fase finale il 5 e 6 marzo a Firenze presso Palazzo Antinori. Dieci i finalisti, che si sono sfidati i tre differenti prove (Tecnica, Accoglienza, simpatia, eleganza, Personalità) valutati da giurie formate da professionisti del settore e giornalisti enogastronomici. Vincitore assoluto, “Protagonista della Sala 2023”, è risultato Federico Ambrosi del ristorante Malga Panna di Moena (Tn), che si è imposto anche nel premio di categoria “Tecnica”. Con lui sul podio Elisa Forlanelli (Ristorante Feel, Como) ed Edoardo Albano (Ristorante Quintessenza di Trani, BT). Forlanelli e Albano sono stati premiati anche per le categorie “Eleganza” e “Personalità”. Il premio “Simpatia” è stato assegnato a Christian Danese (Ristorante TreQuarti, Vicenza) e quello “Accoglienza” a Diego Guidi (Antica Osteria Magenes di Berate, Mi).

Il saluto di Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi Antinori

Anche attori-clienti, seduti a un tavolo

Nel corso della finale, per la prova Tecnica, i concorrenti hanno dovuto motivare alla giuria la scelta di abbinamento cibo-vino. Sul carrello, tre ricette e un ventaglio di bottiglie. Valutata anche la scelta del calice. Per la prova Personalità hanno selezionato da un menu due antipasti, due primi, due secondi e due dessert, per poi descriverli alla giuria come se fosse un tavolo di commensali. Per la terza prova è stata organizzata una mini rappresentazione teatrale. Gli attori-clienti, seduti a un tavolo, hanno messo a dura prova i concorrenti nel fronteggiare con savoir-faire e professionalità un ampio panorama di criticità e provocazioni. Sono state valutate Accoglienza, simpatia, eleganza.

Filippo Baroni, Filippo Saporito, Alessandro Tormolino
Un finalista al vaglio della giuria clienti
Mise en place a Palazzo Antinori

Sala e cucina in rapporto di osmosi

Il concetto di cucina e sala a braccetto ha trovato piena interpretazione nella cena di gala che si è svolta nelle sale del quattrocentesco Palazzo Antinori. Servizio a cura dei diplomati di Intrecci, l’Accademia di alta formazione di Sala creata da Dominga, Marta ed Enrica Cotarella, e cucina a opera dei Jre Alessandro Tormolino (Sensi Restaurant, Amalfi, Sa), Filippo Baroni (Ristorante Mater, Moggiona, Ar) e Filippo Saporito, presidente Jre Italia alla guida della Leggenda dei Frati di Firenze. Per celebrare la seconda edizione de “I Protagonisti della Sala” è stata degustata anche una Jeroboam da 5 litri di Tignanello 2012. La bottiglia è stata firmata da tutti i presenti.

