EmergenteSala 2023, il premio va ad Alessia Chignoli di Villa Crespi

Alla Villa Reale e Parco della Reggia di Monza si è svolta la finale di EmergenteSala 2023, che ha visto contendersi l’ambito premio tra gli otto finalisti Under 30 che hanno passato le selezioni Centro-Nord di Merano e Centro-Sud di Palazzo Ripetta a Roma. Dopo due giornate di prove intense, a guadagnarsi l’onore di miglior giovane del premio EmergenteSala è stata Alessia Chignoli, chef de rang senior del ristorante Villa Crespi per essersi «distinta per il suo portamento ed eleganza ed un sorriso contagioso».

Alessia Chignoli, vincitrice del premio EmergenteSala 2023

EmergenteSala 2023, la cena di gara

Nella serata di domenica presso il salone delle feste dell’Hotel De la Ville, posto di fronte all’entrata di Villa Reale, ha preso il via la finale di EmergenteSala con la cena di gara. Qui come abitudine i finalisti hanno allestito la sala, accolto e coccolato gli ospiti giurati, dimostrando le proprie abilità nel servizio del menù appositamente ideato e creato dallo chef Fabio Silva, del ristorante DerbyGrill dell’Hotel. Si sono rotti gli indugi con un aperitivo in piedi con stick di ossobuco di vitello e la sua salsa, ceviche di ricciola e spuma di cocco, e un antipasto vegetariano con melanzana alla parmigiana.

Il momento della premiazione

Successivamente sono stati serviti al tavolo i mezzi rigatoni di Gragnano del nostro partner “Pastificio dei Campi”, con asparagi, Parmigiano Reggiano 24 mesi e tartufo nero pregiato gentilmente offerto da Tartuflanghe. Come secondo piatto, Lombo d’agnello dei “Fratelli Varvara” con carote al cumino e foglie di senape all’aceto balsamico Modena IGP 5 Medaglie d'Oro, di Acetaia Giusti. Il dessert che ha chiuso la cena prevedeva Bigné alla fava di Tonka, sorbetto di ciliegie e crema inglese al cioccolato Bahibé. In questa edizione una particolare attenzione è stata data al pane, realizzato con le farine del nostro partner Agugiaro e Figna, che ringraziamo per la sua consueta partecipazione e disponibilità. Ogni concorrente doveva presentare il cestino del pane realizzato precedentemente dagli chef del rispettivo ristorante. Villa Crespi in gara con Alessia Chignoli ha avuto la meglio rispetto agli altri concorrenti.

EmergenteSala 2023, la prova orale

Al mattino successivo si è svolta la prova orale nel bellissimo Teatrino di Corte ottocentesco della reggia di Villa Reale, recentemente restaurato. Il Teatro di Corte, situato nell’ala laterale sinistra della Villa Reale, è un gioiello nascosto, progettato nel 1806 dall’Architetto Luigi Canonica. Un vero e proprio teatro, di piccole dimensioni, con un palcoscenico in legno e un fondale di scena con soggetto mitologico. Nel lato opposto al palcoscenico è situato il palchetto reale e la balconata. Durante la prova orale, i concorrenti hanno risposto alle domande poste loro dai giurati, personaggi illustri del settore della formazione e dell’ospitalità, dimostrando di essere preparati sui temi legati ai partner dell’evento.