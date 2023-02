Le buone ragioni per intraprendere le professioni nel mondo dell'ospitalità

Uno dei momenti più toccanti ed emozionanti è stata ancora una volta la cerimonia di proclamazione dei Professionisti dell’anno. Per la diciottesima volta da quando, nel 2004 è stata istituita questa premiazione, le associazioni hanno individuato al loro interno l’associato che si è distinto maggiormente durante l’anno 2022.

Le caratteristiche che hanno trovato maggiore risalto nelle motivazioni degli 8 premiati (uno per associazione) sono state parecchie, tra cui i successi ottenuti sul lavoro, il contributo assicurato alla associazione di appartenenza, le ore dedicate alla formazione dei colleghi, le docenze sostenute nelle scuole alberghiere, l'essere d'esempio per serietà impegno e voglia di apprendere, divulgatori delle proprie professioni.

Uno dei momenti più toccanti ed emozionanti è stata ancora una volta la cerimonia di proclamazione dei Professionisti dell’anno

Preoccupazioni sì, ma è importante anche sottolineare gli aspetti positivi

Nel mio intervento di introduzione dei Professionisti dell’anno ho riportato all’attenzione dei presenti e dei collegati in diretta streaming le preoccupazioni che abbiamo nel nostro comparto relativamente alla carenza di personale e crisi di vocazione e, soprattutto, all’evidenza da parte di tanti dei soli aspetti meno belli delle nostre professioni. Per controbattere a quest’ultimo punto, nelle settimane precedenti, al congresso avevo richiesto a un associato per associazione di scrivermi una lettera aperta, così l’ho chiamata, dove ognuno di loro mi raccontasse cosa lo aveva fatto innamorare e cosa continuasse a fargli provare amore verso la professione scelta. Il messaggio, in realtà, era rivolto agli allievi delle scuole alberghiere che hanno seguito la cerimonia o potranno rivederla sul nostro canale YouTube Solidus Turismo richiamando “2022 Cerimonia Premiazione Professionisti dell’anno”.

Professioni che possono offrire molte opportunità

La lettura di questi scritti, avvenuta in maniera solenne da un associato per associazione, ha evidenziato quante buone ragioni esistano per intraprendere una professione, qualunque essa sia, nei nostri alberghi e non solo, che possa davvero offrire opportunità di lavoro e di crescita professionale e culturale, di studiare e parlare lingue diverse, di incontrare tanta gente proveniente da tutto il mondo, in sostanza regalare soddisfazioni professionali e stili di vita vincenti.