I professionisti dell'Ospitalità fanno la differenza nel nostro Paese

Il valore dei professionisti dell’Ospitalità e delle loro professioni è inestimabile. Valore che viene fortemente percepito dagli stessi operatori che ne trovano fonte di energia e orgoglio e molto spesso dagli ospiti che, oltre alle bellezze dei luoghi visitati o le attività svolte, si portano a casa ricordi di persone e servizi all’altezza delle loro aspettative, che fanno partire un passaparola utile alla struttura, al luogo e al nostro Paese.



Figure che i viaggiatori, turisti, vacanzieri, uomini d’affari incontrano entrando in alberghi, ristoranti, bar e non solo. Con il loro operato sono in grado di rendere il soggiorno, un pranzo, una cena oppure un semplice drink un avvenimento indimenticabile oppure come una vera e propria esperienza disastrosa e altrettanto negativamente indimenticabile. Di contro, è un valore che non sempre viene riconosciuto appieno dalle istituzioni, dai sindacati, da buona parte degli imprenditori del settore e da chi potrebbe trovare nei mestieri dell’ospitalità un'occupazione foriera di soddisfazioni, possibilità di arricchimento culturale, professionale e di alta dignità personale.

Senza il contributo di chi si mette al servizio degli ospiti, il turismo italiano non sarebbe uno dei punti di forza del sistema economico del nostro Paese: questo avviene grazie al loro lavoro, impegno, dedizione e professionalità. Dal lato ristorazione, grande valore hanno i ruoli dei cuochi, dei maitre e camerieri, dei barmen e dei sommelier. I cuochi, attraverso la loro competenza ed esperienza, hanno il compito di prendere per la gola gli ospiti, proponendo cibi e menu che spesso esaltano il territorio di appartenenza, riescono a sorprendere con ogni tipo di ricetta e seguono le indicazioni di sicurezza alimentare riguardante tutto il processo dalle derrate, allo stoccaggio, alla cottura. Chi lavora in sala ha il compito di sapere riconoscere gli ospiti e percepire i loro gusti, saperli consigliare, sapere cosa proporre a chi deve seguire diete particolari, dialogare in più lingue, rendere il pasto una esperienza da ripetere. I barman, con le loro abilità, hanno il compito di stupire l’ospite con un drink - magari sconosciuto o se conosciuto fatto bene - e soprattutto far bere consapevolmente chi hanno di fronte.

I sommelier solitamente riescono a incantare i propri ospiti per via della enorme conoscenza di prodotti e conoscenza di odori, sapori, colori. Sanno consigliare un buon vino del luogo ed essere pertanto ambasciatori del territorio. Gli impiegati del ricevimento, i portieri e concierge hanno il compito di accogliere, nel vero senso della parola, gli ospiti, dialogare in più lingue straniere, comprendere e anticipare le loro necessità, fornire corrette informazioni, consigliare luoghi da visitare o dove apprezzare una buona cucina e risolvere spesso situazioni complicate. Le governanti e il servizio dei piani, oggi finalmente considerati in maniera più appropriata. Da sempre la pulizia e l’igiene nelle camere e luoghi di loro competenza sono sempre state priorità, un lavoro estremamente importante e gestito nel miglior modo possibile. Oggi con le problematiche dovute alle complicazioni del Covid19, il loro impegno si è fatto ulteriormente necessario ad assicurare agli ospiti e alla struttura di appartenenza, la certezza di essere in un luogo sicuro da un punto di vista sanitario.

Si tratta di professionisti dell’Ospitalità e dell'Accoglienza che, attraverso i propri comportamenti, la gentilezza, la cortesia, la disponibilità e il buon servizio, riescono a creare e regalare agli ospiti quel benessere, definito psicofisico che è davvero fondamentale per chi si trova fuori di casa per lavoro o per una semplice vacanza. Sono a tutti gli effetti ambasciatori del territorio, della nostra cultura e delle nostre tradizioni, precettori dello stile di vita italiano. Tutto questo dimostra davvero il grande valore dei professionisti o di chi opera nel mondo dell’ospitalità e di quella che deve essere riconosciuta come una vera e propria industria del turismo italiana.

Siamo convinti che sia necessario che l’industria del turismo sia maggiormente riconosciuta come settore strategico per l’economia italiana e debba condividere i metodi e valori delle industrie degli altri settori esistenti nel Paese. Metodi e valori che includono la certificazione delle competenze per chi presta servizio nell’ospitalità e una laurea del turismo per figure importanti come i direttori e un giorno anche per le governanti. Per i capi servizio e magari non solo, sarebbe altrettanto utile e importante che possedessero almeno un master post diploma. Avere direttori d'albergo laureati, aiuterebbe anche a far crescere l'immagine e il peso culturale di un settore che non è marginale, ma ha un suo effettivo peso economico e sociale. È impressionante il divario con l'Italia per la percentuale di direttori d'albergo dotati di lauree, se si analizzano i sistemi alberghieri di Paesi che confinano con noi, come Austria e Svizzera. Il direttore d’albergo dirige e gestisce l’azienda alberghiera e è la figura di punta responsabile dell’organizzazione, della gestione e del coordinamento di tutta la struttura ricettiva per quanto riguarda le risorse economiche, i servizi e il personale.