Il sommelier Manuele Menghini racconta la carta dei vini dell'hotel Eala

Manuele Menghini, sommelier e responsabile del ristorante Senso Lake Garda by Alfio Ghezzi narra la carta dei vini del 5 stelle Lusso Eala di Limone sul Garda (Bs). Un racconto della sua esperienza nel mondo del vino, frutto di ricerca, incontri e degustazioni, che si sviluppa attaverso la selezione di 700 referenze, tra proposte alla carta e abbinamenti ispirati alla cucina di Alfio Ghezzi e Akio Fujita. Per Manuele Menghini, 37 anni di origini ferraresi, il verso lusso contemporaneo è legato alla possibilità di giocare con il gusto, portando l’ospite alla scoperta del territorio e della sapienza antica che si cela dietro ogni etichetta.

Manuele Menghini, sommelier

Presenti a vista in una nicchia di design si trovano le 700 etichette che accolgono gli ospiti prima di accedere ai ristoranti Senso Lake Garda by Alfio Ghezzi e Alfio Ghezzi Bistrot. La carta vini è composta da scelte immancabili, che fanno da base, e una selezione che deriva dal gusto personale (circa il 70% dei vini), con vini meno noti da cui nascono abbinamenti insoliti, ma capaci di valorizzare ciascun piatto e creare un legame tra sala, cucina e ospite.

La selezione dei vini

Piemonte, Sicilia, Borgogna, Loira e Germania le aree vinicole più apprezzate

Nella scelta dei vini, Manuele Menghini predilige la storia che si nasconde dietro la produzione, l’aspetto umano del produttore, il rispetto per l’ambiente e per l’identità del luogo in cui il vino nasce. «Amo le piccole realtà che hanno molto da raccontare, culle di profumi e gusti autentici, dove prendono vita prodotti meno noti, ma di grande valore». Una filosofia che si rispecchia nella proposta enologica di Eala, concepita per soddisfare il gusto di ciascun ospite, ma anche sorprendere i più appassionati ed esperti. La carta è suddivisa secondo aree geografiche, ognuna delle quali introdotta da una cartina con le zone vinicole disegnate a mano che aiuta l’ospite nell’orientamento e nella conoscenza. La figura del Cigno, simbolo di Eala, segnala i vini arcaici e quelli più esclusivi.

Eala wine list

Viaggio e ispirazioni d’autore

Ispirandosi dalla cucina di Alfio Ghezzi e Akio Fujita, Manuele Menghini gioca con quasi 700 etichette per costruire un viaggio enologico personalizzato. Al Ristorante Alfio Ghezzi Bistrot, propone una selezione di vini al calice e alla carta, mentre al fine dining Senso Lake Garda propone due diverse degustazioni tematiche: Remus, dal celtico “primitivo” alla riscoperta delle origini, e Ambios, con un itinerario fra i grandi terroir. Due percorsi che identificano un tema, ma non precisamente i vini: è compito di Manuele guidare l’ospite, di volta in volta, a seconda del momento e dei piatti, proponendo abbinamenti che stuzzicano curiosità e discussione.

Gli spunti di abbinamento partono sempre dal piatto: equilibri e bilanciamenti di acidità, dolcezza, sapidità, e contrapposizione tra i gusti. L’obiettivo di Manuele Menghini è di valorizzare al massimo l’ingrediente e il territorio da cui nasce il piatto esaltandone il sapore. «Dalle materie prime della tradizione locale del territorio lacustre e montano, possono nascere abbinamenti con vini dalle origini lontane», conclude il sommelier.

Eala

via IV Novembre 86 - 25010 Limone Sul Garda (Bs)

Tel 0365 954613