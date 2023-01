Ingredienti per 10 persone

10 quadrati di Scrocchiarella ai cereali 10 x 10cm

900 g ricotta di pecora

2 limoni

200 g mandorla pelata

50 g zucchero

5 asparagi

q.b. sale, olio evo

Non è un dessert

Preparazione

1. Con l'ausilio di un pelapatate ricavare la scorza dei due limoni e tagliarla a julienne sottile. Sbianchire per 3 volte in acqua bollente la julienne di limone, cambiando tutte le volte l'acqua.



2. Mettere in un pentolino l litro d'acqua con 50 g di zucchero, portare a bollore e cuocere per2 minuti le scorzette di limone.



3. Tostare le mandorle in padella con sale. Usando sempre il pelapatate fare delle lamelle sot- tili di asparago crudo e condire con sale ed olio evo.



4. Completare la cottura della scrocchiarella in forno a 250°C secco per8 minuti.



Composizione del piatto: aprire la scrocchiarella a metà e farcire con ciuffi di ricotta, gli aspa­ ragi, le mandorle tostate, ed il limone candito.

