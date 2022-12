Ingredienti per 1 persona:

Trancio di Spigola 150 g

Fumetto di pesce 200 g

Caviale 5 g

Barbabietola cotta 1 pz

Olio qb

Sale qb

Aceto di mela qb

Pesce bianco con salsa acidula, barbabietola e caviale

Procedimento

Far ridurre il fumetto di pesce del 50%, poi raffreddare. Montare la maionese con l’olio quando acquista densità e aggiustare con poco aceto di mele.

Mondare e lavare la barbabietola. Tagliarne una buona parte a fette sottili e farla essiccare in forno a 50 gradi, per ricavarne delle cialde.

Passare la parte restante della barbabietola all’estrattore, per ricavarne un succo che sarà condito con sale, olio, aceto e pepe. Cuocere la spigola al vapore con un misto di erbe aromatiche posizionate sulla base. Condire con olio e sale. Terminata la cottura del pesce, impiattare la spigola e aggiungere la salsa, il succo di barbabietola e il caviale. Per finire, guarnire con le cialde di barbabietola.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.