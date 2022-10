Fate un soffritto con aglio, olio extravergine di oliva e peperoncino fresco.

Nel frattempo, tostate le mandorle a scaglie e tenetele da parte.

Spaghetto quadrato al tonno rosso

Scolate lo spaghetto, che avrete cotto in abbondante acqua bollente, molto al dente e passatelo in padella con il soffritto. Finite la cottura aggiungendo i fiori di zucca lavati e asciugati, buccia di lime, i cubotti di tonno crudo, e acqua di cottura. Aggiustate di sale. Impiattate con origano fresco, mandorle tostate, pepe nero e olio extravergine di oliva a crudo.





Tartare di tonno rosso

Battete al coltello la carne di tonno, in pezzi non troppo piccoli.

In una boule conditela con salsa di soia, olio extravergine di oliva, sale, aceto balsamico, pepe, semi vari (chia, sesamo, zucca, girasole, lino).

Impiattate con un coppapasta e guarnite con origano fresco, e olio extravergine di oliva.

