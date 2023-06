Burger di mais

Burger di mais.

Un burger buono e sano sembra impossibile? Mai dire mai, meglio metterci il mais!

Ingredienti per 4 persone

570 g di Mais Bonduelle

60 g di prezzemolo

2 uova

100 g di farina

100 g di pane grattugiato

1 scalogno

1 cipolla rossa di Tropea

100 ml di aceto di vino bianco

30 ml di acqua

1 limone

1 lime

300 g di spinacini

Olio di semi q.b.

Sale e pepe q.b.

Ingredienti per il pane per i burger

300 g di farina Manitoba

125 ml di latte

15 g di lievito di birra

5 g di miele

125 g di burro

1 uovo

10 g di sale

Semi di girasole o sesamo nero a piacere

Preparazione

Step 1

Preparazione per i burger Saltate una piccola parte di mais in chicchi interi con un trito fine di scalogno. Versate il resto del mais in una ciotola, frullate e amalgamate insieme alla farina, al pane grattugiato, all’acqua e al prezzemolo. Ottenuta una crema densa, unite i chicchi di mais precedentemente scaldati in padella con lo scalogno.

Step 2

Formate delle palline e appiattitele fino a creare dei burger.

Step 3

Cuocete in padella con un filo d’olio e insaporite con sale e pepe.

Step 4

Tagliate la cipolla rossa ad anelli, fatela cuocere in un pentolino con aceto e acqua. Quando gli anelli di cipolla risultano croccanti e di un colore rosa accesso, scolateli.

Step 5

Preparazione per la maionese Sbattete le uova con l’olio di semi finché il composto non sarà ben montato. Aggiustate con sale e pepe, e aggiungete il succo di lime e limone.

Step 6

Preparazione per i panini Amalgamate la farina, il latte, il lievito di birra, il miele, il burro e l’uovo, unendo all’ultimo il sale. Ottenete un impasto liscio ed elastico e formate delle palline di circa 70 g ciascuna. Lasciatele lievitare per un’ora.

Step 7

Una volta pronte, cuocetele in forno già caldo a 180 gradi per 15/20 minuti circa. Dovranno risultare lievitate e dorate. Decorate i panini con sesamo nero o semi di girasole.

Step 8

Spalmate la maionese sul pane e alternate spinacini, cipolla rossa e burger di mais.

