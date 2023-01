Ingredienti per 10 persone

Per il mosaico di funghi grigliati

500 g cardoncelli freschi

10 g porcini secchi

q.b. aglio

q.b. rosmarino

q.b. prezzemolo

q.b. brodo di funghi

gelatina vegetale (60 g litro)



Per la sabbia al peperone crusco

150 ml olio evo

30 g peperone crusco fritto

200 g maltosec



Per completare

1 Kg Burrata Tre Valli (burratine da 100 g)

10 g maggiorana fresca

3 g pepe nero macinato al momento

Burrata su marbré di cardoncelli e sabbia al peperone crusco

1. Saltare in padella i funghi affettati piuttosto grandi con gli aromi. Preparare un ulteriore brodo di funghi con i porcini secchi e i residui dalle parature dei car­doncelli, filtrare e aggiungere la gelatina al brodo dopo averlo portato ad ebollizione, aggiungere infine i funghi precedentemente cotti. Versare in uno stampo profondo. Abbattere in positivo. Tagliare a fette.2. Frullare il peperone con olio evo.filtrare e sabbiare con il maltosec.Composizione del piatto: completare il piatto sovrapponendo al marbré la burrata Tre valli. la maggiorana fresca, qualche scaglia di peperone crusco e pepe mulinato al momento.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.