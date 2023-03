Ingredienti per l'impasto:

1 kg di farina 00

30 g di lievito di birra fresco

2 cucchiai di sale

1 tazza di acqua tiepida

1 tazza di vino bianco

1 tazza di olio di oliva

6 uova

Ingredienti per il ripieno:

500 g di ricotta fresca

250 g di salame napoletano

250 g di pancetta dolce

200 g di formaggio grattugiato (Pecorino o Parmigiano)

2 uova

sale e pepe q.b.

Casatiello

Procedimento:

1. In una ciotola, sciogliere il lievito di birra nell'acqua tiepida con un cucchiaio di zucchero. Aggiungere 200 g di farina e mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprire la ciotola con un canovaccio umido e lasciare lievitare per almeno un'ora in un luogo caldo.

2. In una ciotola grande, setacciare la farina rimanente insieme al sale e formare una fontana al centro.

3. Aggiungere l'impasto lievitato alla fontana insieme alle uova, al vino e all'olio di oliva. Impastare il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e morbido.

4. Coprire l'impasto con un canovaccio umido e lasciare lievitare per almeno un'ora in un luogo caldo.

5. Nel frattempo, preparare il ripieno: tagliare il salame e la pancetta a cubetti e mescolarli in una ciotola con la ricotta, il formaggio grattugiato, le uova, il sale e il pepe.

6. Prendere l'impasto lievitato e dividerlo in pezzi della grandezza di una palla da tennis. Stendere ogni pezzo di impasto in una sfoglia sottile e formare dei dischi di circa 20 cm di diametro.

7. Mettere un cucchiaio di ripieno al centro di ogni disco e piegare i bordi verso l'alto, in modo da formare una sorta di corona, lasciando il ripieno a vista.

8. Mettere i casatielli su una teglia rivestita di carta da forno e lasciarli lievitare ancora per circa un'ora.

9. Spennellare i casatielli con un uovo sbattuto e cuocerli in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando sono dorati e croccanti.

10. Servire i casatielli caldi o freddi.

