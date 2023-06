Cous cous con mais, piselli e feta agli agrumi

Voglia di un cous cous raffinato dal sapore intenso? Prova questa eccezionale combinazione di sapori!

Ingredienti per 4 persone

2 lattine di mais mix Mais e Piselli Bonduelle

200 g di cous cous a grana grossa

200 g di feta

un limone

un’arancia non trattata

10 g di menta

un pizzico di peperoncino piccante in scaglie

olio extravergine di oliva

sale q.b.

Preparazione

Step 1

Portate a bollore 2,5 dl di acqua, aggiungete una presa di sale e fuori dal fuoco il cous cous. Coprite la casseruola e lasciate riposare 10 minuti.

Step 2

Sciacquate la feta sotto l’acqua corrente per eliminare la salamoia di conservazione, asciugatela con carta da cucina e tagliatela a cubetti.

Step 3

Conditela con 2 cucchiai di olio, il succo di mezzo limone e un pizzico di peperoncino, e cuocetela sotto il grill del forno per circa 10 minuti o fino a che inizia a dorare.

Step 4

Sgranate il cous cous con una forchetta e trasferitelo in una ciotola, lasciatelo raffreddare e aggiungete il Mix Mais e Piselli, la scorza grattugiata del limone rimasto e di mezza arancia, e il succo di entrambi.

Step 5

Tritate finemente la menta e aggiungetela al composto, con 4 cucchiai di olio, un pizzico di peperoncino e una presa di sale.

Step 6

Suddividete nei piatti, aggiungete la feta abbrustolita e decorate a piacere con foglie di menta!

