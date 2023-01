Ingredienti per 10 porzioni

Per la crema cotta di asparagi

500 g asparagi Bonduelle

250 g latte intero

250 g panna 35%

500 g uova intere

50 g tuorlo

10 g sale fino

1 g pepe bianco

50 g isomalto setacciato fino



Per l'insalata

250 g asparagi Bonduelle

150 g taccole

10 g porro maturato

2 g finocchietto tritato

2 g sale fino



Per l'uovo pochè

10 uova di quaglia

20 ml aceto di vino bianco

10 piccoli "nidi" di pasta kataifi

Crema caramellata agli asparagi

Frullare bene il tutto. Dressare nelle cocotte lasciando un buco al centro con un bicchieri­no da short. Coprire con pellicola e cuocere a 90 °C vapore per 35 minuti ½ ventola. Abbattere a +4°C. Cospargere con isomalto e caramellare.Per l'insalatina d'asparagi tagliere tutto a piccole losanghe, spadellare e condire al momento. Procedere in modo classico a preparare le 10 piccoli uova pochè affogandole in acqua e aceto. Friggere in olio di semi d'arachide i 10 piccoli nidi di pasta kataifi che servi­ranno d'appoggio per le uova.Composizione del piatto: dopo aver caramellato l'isomalto cosparso sulla crema riempire l'insalatina di cime d'asparago e sempre al centro il piccolo nido sul quale verrà ada­giato l'uovo poché. Decorare con finocchietto.

