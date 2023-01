Ingredienti per 10 porzioni

Per la crocchetta di gambero

25 g fondo crostacei Unilever

1,5 l acqua

10 g aglio

20 g olio evo

60 g doppio concentrato di pomodoro

25 g brandy

50 g amido di mais/maizena

q.b. sale

500 g gamberi rossi di Mazara del Vallo

200 g gamberetti boreali sgusciati

50 g sedano

50 g carote

50 g cipolla

20 g prezzemolo

5 g finocchietto selvatico

200 g pangrattato

200 g farina 00

1 l olio semi di arachidi (per friggere)



Per il pavè di piselli

25 g brodo vegetale Unilever

250 g acqua

20 g porro

10 g olio evo

30 g menta

500 g piselli fini surgelati

22 g gelatina vegetale sosa

q.b. sale



Per completare

1 vaschetta vene cress

la polpa dei gamberi rossi

1 limone

25 g olio evo

Crocchetta liquida di gamberi con il suo crudo, su pavè di piselli e menta

Preparazione

1. Tritare grossolanamente i gamberetti boreali e spadellarli in olio evo e uno spicchio di aglio. Rosolare le verdure, l'aglio e i carapaci di gambero rosso, sfumare col brandy. Una volta evaporato l'alcol aggiungere le erbe aromatiche e il doppio concentrato di pomodo­ ro.Aggiungere l'acqua e ilfondo di crostacei Unilever e portare a bollore.

Filtrare con il colino chinoise, legare con l'amido di mais fino a consistenza cremosa e regolare di sale.

Dressare negli stampi a sfera. aggiungere i gamberetti cotti ed abbattere in negativo.

Pastellare in una lega densa di acqua e farina le sfere per due volte. passandole nel pangrattato. Abbattere nuovamente.



2. Frullare i piselli ancora surgelati con il porro maturato aggiungendo del brodo vegetale rendendoli una crema piuttosto liquida. insaporire di sale. pepe e menta. Portare a bollore con 45 g di gelatina vegetale sosa per 1 l di prodotto. Unire dei piselli sbianchiti e pelati per dare maggiore consistenza. quindi dressare negli stampi savarin. abbattere in positivo.



3. Condire la polpa dei gamberi con olio evo e scorza di limone al microplane e ridurla in tartare.



Composizione del piatto: dressare sulfondo del piattino da finger il pave di piselli. adagiare la crocchetta, guarnire e completare con germogli freschi.

