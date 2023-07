Estratto di gazpacho e verdure dell‘orto

Estratto di gazpacho e verdure dell’orto.

Giuseppe Lisciotto (classe 1992) executive chef presso il ristorante Les Petites Madeleines sito a Torino e membro di Euro-Toques, l'associazione dei cuochi europei, presenta il suo Estratto di Gazpacho e verdure dell’orto.

Ingredienti per 4 persone

Per l'estratto Gazpacho

180 g lamponi

380 g pomodori (privati dei semi, solo le falde)

30 g aceto di lamponi

10 g scalogno

10 g sale

400 g succo di pomodoro

Per le verdure

40 g taccole

35 g piselli

35 g fave

2 zucchine verdi

2 zucchine gialle

2 carote

1 cetriolo

10 asparagi

40 g lamponi

Sale qb

Olio al basilico qb

Preparazione

Frullare tutti gli ingredienti e filtrare il liquido così ottenuto con un colino cinese. Dopo aver messo i lamponi nel congelatore, lavare e tagliare le carote e le zucchine verdi e gialle a brunoise, sbollentarle per 1 minuto in acqua salata e raffreddare in acqua e ghiaccio. Procedere analogamente con le taccole dopo averle tagliate a losanghe strette. Con uno scavino realizzare delle palline di cetriolo.

Impiattamento

In un piatto fondo, porre le diverse verdure posizionandole in modo armonico dopo averle condite con Olio extravergine d’Oliva. Per chiudere il piatto, porre i lamponi ghiacciati a guarnizione e irrorarlo con estratto di Gazpacho al lampone. Il tocco finale: uno spruzzo di olio al basilico.

