Ingredienti

800 g di peperoni rossi e gialli

300 g di fagiolini

300 g di zucchine

300 g di carote

200 g di cipolline piccole

200 g di cetrioli

300 g di rosette di cavolfiore

1 l d'aceto

400 g di acqua

1 bicchiere d'olio

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di sale

2 foglie di alloro

10 grani di pepe nero

Giardiniera a pezzettoni ai sapori d’autunno

Lavare accuratamente la verdura e tagliarla a pezzi grossolani.Fare bollire l'aceto, l'acqua, l'olio, lo zucchero, il sale, la foglia di alloro e il pepe in grani .Quando inizia a bollire, mettere prima la carota e poi tutte le altre verdure, quando riprende il bollore fare cuocere per tre o quattro minuti, le verdure dovranno essere belle croccanti.





Mettere la giardiniera nei vasetti sterilizzati con la loro acqua di cottura bollente, tapparli e metterli a testa in giù.



Lasciare a riposare la giardiniera per almeno 7 giorni, quindi sarà pronta per essere servita.

