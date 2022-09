Ingredienti per la melanzana:

10 melanzane per cottura in forno

3 melanzane per cottura brace

20 g gelbinder



Per la salsa di bufala:

500 g mozzarella di bufala a cubetti

150 ml panna

550 ml latte

Sale qb

2 g gelespessa

Melanzana bbq, salsa di bufala, gelato yogurt e zenzero

200 g ketchup150 ml acqua40 g miele30 g aceto di mele30 g worcestershire sauce30 g paprika dolce20 g senape polvere5 g peperoncino750 g yogurt naturale20 g zenzero fresco grattugiato200 g zuccheroCuocere le 10 melanzane, lavate, in forno con olio e sale fine a 180 gradi per 30 minuti.Dopodiché lasciar raffreddare coprendo la teglia.Con le rimanenti melanzane cuocerle su brace per almeno 10 min girando di tanto in tanto. Una volta cotte, porre in contenitore e ricoprire con pellicola. Lasciar raffreddare.Una volta raffreddate, private della pelle e porle in una boule, unirvi una parte di l’acqua rilasciare durante il raffreddamento.Aggiungere il gelbinder e mescolare bene con l’ausilio delle mani.Quando composto omogeneo, porre in teglia con carta forno. Mettere una teglia al di sopra e un peso, lasciar riposare per una notte.





Per la salsa di bufala

Portare la panna, il latte con il sale a 85 gradi. Unirvi la mozzarella tagliata a cubi e frullare il tutto. Unirvi la gelespessa e frullare con con frullatore ad immersione. Riporre in frigo.



Per la salsa bbq

Tostare in pentola la senape, il peperoncino e la paprika; unire l'acqua a fino mescolando bene. Aggiungere il ketchup, aceto, Worcestershire e lo zucchero, mescolare e cuocere a fuoco basso per 15 minuti. Dopodiché raffreddare.



Per il gelato

Mettere lo yogurt in pentola e portare a 85 gradi. Dopodiché unirvi lo zucchero e lo zenzero grattugiato. Raffreddare quando freddo, mantecare in mantecatrice da gelato. Mantenere in freezer.

