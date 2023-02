Ingredienti per 10 persone

Per il mosaico di legumi

200 g quinoa Granchef Cotti a Vapore Valfrutta

200 g fagioli rossi Granchef Cotti a Vapore Valfrutta

200 g cannellini Granchef Cotti a Vapore Valfrutta

400 g ceci Granchef Cotti a Vapore Valfrutta

100 g pistacchi interi sgusciati

30 g gel burger sosa

20 g sale fino

1 g pepe bianco

0,1 g macis polvere

budello sintetico per cotechino



Per la mela verde osmotizzata

150 g mele verdi Granny Smith

50 g cipolla bianca

40 g zucchero semolato

40 g aceto di riso

1 g timo fresco

1 g rosmarino fresco

1 g cannella intera



Per completare

60 g germogli misti teneri

2 g curry dolce

25 ml olio evo delicato

Mosaico di legumi e quinoa

1. Ridurre in poltiglia il 70% dei legumi. unire il 30% interi. Condire con il resto degli ingredienti. Aggiungere il gel burger ed insaccare il composto ben pressato nel budello. Cuoce­ re a vapore a 80°C per15 minuti. Abbattere. Affettare.2. Tagliare le mele e la cipolla a cubetti. Unire il resto degli ingredienti, osmotizzare in sottovuoto per 4 volte. Cuocere a 85°C vapore per 45 minuti.





Composizione del piatto: disporre sul piatto piano i medaglioni a mosaico, guarnire il piatto con i cubetti di mela verde osmotizzata e ultimare con germogli misti, un filo d'olio evo delicato con un pizzico di curry dolce.

