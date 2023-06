Ostrica con gambero rosso ed emulsione di yogurt greco

Ostrica con tartare di gambero rosso, emulsione di yogurt greco e burro all'alga wakame

Ostrica con tartare di gambero rosso, emulsione di yogurt greco e burro all'alga wakame.

Ricetta di Lorenzo Lacriola della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Ostrica

10 ostriche

40 g alga wakame



Tartare di gambero rosso

200 g gamberi rossi

20 g olio evo

q.b. sale

q.b. pepe



Emulsione allo yogurt greco

125 g Panna da montare UHT Bayernland

125 g yogurt greco

350 g olio di semi di girasole

Preparazione

Ostrica

Aprire le ostriche e adagiarle su un vassoio.



Tartare di gambero rosso

Sgusciare i gamberi e devenarli, formare la tartare e condire con olio, pepe e sale conservare in frigorifero.



Emulsione allo yogurt greco

In un brick mettere la panna e lo yogurt, iniziare a frullare con il minipi­ mer aggiungendo l'olio a filo fino ad ottenere l'emulsione. Conservare in frigorifero.



Servizio

All'interno dell'ostrica mettere la tartare, l'emulsione allo yogurt e le alghe.

