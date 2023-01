Ingredienti per 10 persone

Per la panelle

125 g Farina di Ceci Molino Favero

350 ml acqua

6 g capperi dissalati tritati

4 g sale

0,5 g pepe nero macinato

2 g menta fresca

Panelle ai capperi e pesce spada al dolce fumo, con gel di agrumi

50 ml succo limone 50 ml succo arance rosse15 g crystal mais250 g pesce spada affumicato affettato50 g salicornia10 g sale fino0,5 g pepe di Timut a +4°C

Preparazione

1. Miscelare bene la farina, il sale e l'acqua e creare una pastella senza grumi. Cuocere in una casseruola fino a quando inizia a fare delle belle bolle. Unire la menta ed i capperi. Stendere su un piano e lasciare raffreddare. Tagliare a rettangoli. Friggere in olio caldo a175°C.



2. Per il gel di agrumi frullare bene tutti gli ingredienti e conservare in frigo in positivo a+4°C.



Composizione del piatto: adagiare sopra la panella ancora calda una fettina di pesce spada, condire con il gel agli agrumi e a completare la salicornia ed il pepe di Timut.

