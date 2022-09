Per la zuppa di gamberi

200 g pomodorino datterino senza buccia

6 pz gamberi rossi di 1°

30 g pinoli tostati

5 g foglie di basilico

q.b. xantana

Panzanella di calamarelle

600 g latte fresco intero150 g panna 35% di grassi150 g zucchero semolato113 g albume375 g mozzarella di bufala 150 g calamarelleq.b. olio extra vergine d’olivaq.b. sale e pepeq.b. buccia di limone grattugiato500 ml acqua di basilico5 g agar agarq.b. clorofilla300 g albumi60 g farina di mandorle60 g isomalto1 g albumina60 g latte in polvere300 g albumi5 g nero di seppia60 g farina di mandorle60 g isomalto1 g albumina50 g latte in polvere10 g carbone vegetale

PROCEDIMENTO

Versare nel boccale del Taurus il latte, la panna con lo zucchero e pastorizzare a 85°C per 10 minuti. Aggiungere al composto l’albume e la mozzarella e versare il composto nei bicchieri da pacojet. Abbattere in negativo e pacossare tre volte prima di dressare il composto nei silpat a forma di quenelle.

Scottare in acqua bollente i gamberi, toglierli dall’acqua, eliminare le teste e i carapaci, quindi tagliare la polpa a pezzi. Mettere la polpa in un mixer, aggiungere i pomodorini, i pinoli e frullare . Aggiustare di sale e pepe. Passare il tutto ad un colino fine in modo da ottenere una crema liscia e vellutata. Lasciar ad infusione in sottovuoto con il basilico.

Scottare molto velocemente le calamarelle in padella calda con l’olio, uno spicchio d’aglio. Salare, pepare e tenere in caldo.

Preparare la gelatina di basilico frullando il basilico e l’acqua. Portare il composto filtrato a ebollizione, aggiungere l’agar agar e colare negli stampi.

Unire nel boccale del bimby tutti gli ingredienti della spugna al latte e frullare per 3 minuti. Passare il composto allo chinoise e versare all’interno di un sifone. Caricare con tre cariche e sifonare il composto in bicchieri termici. Cuocere in microonde alla massima potenza per 50 secondi circa.

Ripetere l’operazione con tutti gli ingredienti della spugna al carbone.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.