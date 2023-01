Pelato confit



Ingredienti per 10 persone

Per il pelato confit

10 pomodori pelati Cirio Alta Cucina

3 spicchi di aglio

2 scalogno

q.b. scorza di arancia e limone

q.b. timo e maggiorana freschi

q.b. sale. pepe. olio evo



Per la ghiacciata di mozzarella

250 g mozzarella di bufala



Per il caviale al basilico

30 g tapioca in perle piccole

30 g estratto di basilico

Pelato confit

1. Tagliare i pelati a meta per la lunghezza. Condire con tutti gli ingredienti e lasciare appas­sire in forno a 80° con valvola aperta per un'ora.2. Abbattere a -18°C la mozzarella. Grattugiare al momento.

3. Cuocere la tapioca per 20 minuti circa. Scolare e abbattere a +4°C unendo l'estratto di basilico in modo da aromatizzare e dare colorazione verde scuro alle perle.



Composizione del piatto: adagiare il pelato confit su briciole di pane al pomodoro. Completa­re con la ghiacciatina di mozzarella ed il "caviale"di basilico, decorando con piccoli petali e ger­ mogli.

