Pizza e gamberetti

Pizza e gamberetti.

Ricetta di Keoma Franceschi della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

pizza di ceci

125 g farina 00

5 g sale

175 g farina di ceci

175 ml latte

65 ml acqua gassata

125 ml acqua

2,5 g lievito di birra

1 uovo



gamberetti alla paprika

40 Gamberetti Interi Royal Greenland

1 l latte

1 l olio di semi

q.b. paprika piccante

q.b. sale e pepe

250 g farina 00

250 g farina di semola



cipolla in agrodolce

150 g cipolla rossa di Tropea

40 ml aceto di lamponi

70 ml vino rosso

40 g zucchero di canna

20 g miele acacia

10 g lamponi freschi

4 g sale



Mousse di avocado

360 g polpa di avocado maturo

60 ml succo di limone

q.b. sale e pepe



Pomodorini confit

15 pomodorini pachino

q.b. aglio, origano, zucchero a velo

q.b. olio, sale, pepe



Crema di stracciatella e colatura di alici

250 g stracciatella di bufala

so ml panna

q.b. colatura di alici

q.b. sale e pepe

q.b. cristal mais



Preparazione

Pizza di ceci

Sciogliere il lievito nell'acqua normale poi aggiungere tutti gli ingredienti e frullare, lasciare riposare a 3°C per 30 minuti. Cuocere in padella antiaderente da ambo i lati stile pancake. Oppure cuocere in forno statico a 170°c per 10 minuti su teglia con carta da forno oleata e poi tagliare della forma desiderata.



Gamberetti alla paprika

Marinare i gamberetti interi nel latte per 6/8 ore, al momento del servizio, scolare e panare prima con paprika piccante poi passare nella miscela di farine. Panare, friggere, scolare e asciugare, condire con sale e pepe.



Cipolla in agrodolce

Tagliare la cipolla a julienne, appassire a secco per qualche minuto, aggiungere i restanti ingredienti fino a cottura ultimata. Se la cipolla a fine riduzione dei liquidi dovesse risultare cruda aggiungere acqua e continuare la cottura.



Mousse di avocado

Frullare tutti gli ingredienti, aggiustare di sapidità e mettere dentro un sac à poche.



Pomodorini confit

Cuocere i pomodorini tagliati a metà in teglia, condire con tutti gli ingredienti e cuocere in forno statico a 100°C per 2 ore.



Crema di stracciatella e colatura di alici

Frullare la stracciatella se necessario aggiungere la panna per renderla più cremosa, aggiungere colatura di alici bilanciando il composto di sapidità.



Servizio

Da una pizza di ceci di diametro 12cm, farcire e dividere a metà. Condire la pizza con spuntoni di mousse di avocado, petali di cipolla in agrodolce, la crema di stracciatella, i gamberetti fritti e i pomodori confit. Riscaldare in forno statico a 180° C per 4/5 minuti, oppure servire a temperatura ambiente.



