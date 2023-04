Ingredienti:

• 8 carciofi da 300 gr

• Acqua

• 1 limone

Riempire un contenitore con 3 litri d’acqua e spremere all’interno un limone intero (oppure 5 grammi di acido ascorbico) perchè i carciofi risultino puliti e non ossidati.

Pulizia Carciofo

Togliere i petali esterni, tagliare la punta e pulire il gambo, in modo da eliminare lo strato esterno più fibroso. Dividere il carciofo a metà ed eliminarne la parte centrale, “la barba”, con l’aiuto di un cucchiaino.

Cottura Carciofo

Brodo:

• 3 litri d’acqua

• 5 grani di pepe nero

• 5 semi di coriandolo

• 2 foglie di alloro

• 100 ml di vino bianco

• 100 ml di olio EVO

• 15 gr di sale

• 1 mazzo di menta

Per la Royal

• 8 carciofi cotti

• 450 gr albumi d’uovo

• 100 gr Parmigiano Reggiano Dop

Prendere i carciofi ormai cotti, dividere i petali dal gambo e tenerli da parte. Frullare 600 gr di petali e il cuore del carciofo con un frullatore, fino ad otterrete una crema. Aggiungere 450 gr

di albume d’uovo e 100 grammi di parmigiano grattugiato. Cuocere a vapore all’interno di uno stampo a semi sfera per 60 minuti a 90°.

Royal di carciofo

Per la gelatina di pepe nero:

• 100 gr di pepe nero in grani

• 300 ml di acqua

• 3 gr agar agar

Tostare il pepe nero in grani, aggiungere 300 ml d’acqua e far ridurre il liquido per la metà. Addizionare al liquido rimasto 3 grammi di agar agar. Far raffreddare e frullare il composto ottenuto

Per la fonduta di Pecorino:

• 100 gr di Pecorino Romano Dop

• 60 gr di panna

Portare ad ebollizione la panna, e successivamente aggiungere il pecorino romano grattugiato

Composizione del Piatto

Rosolare in una padella il gambo del carciofo insieme ad una noce di burro. Tagliare a metà la semi sfera e scaldarla in forno. Napparla con la fonduta di Pecorino. Creare quindi il finto carciofo, adagiando la metà della semi sfera vicino al gambo. Aggiungere la gelatina di pepe nero, e ricoprire lo sformato con i petali di carciofo fritto. Infine, germogliare con foglie di menta fresca.

