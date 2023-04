Tartelletta allo zafferano con Gorgonzola

Tartelletta allo zafferano con formaggio cremoso e Gorgonzola

icetta tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi

Ingredienti per 10 persone

Riduzione al chinotto

520 ml Chinotto Lurisia

30 ml sciroppo di zucchero alla senape

3 g anice stellato

2 g stecca cannella



Cremoso al formaggio

80 g robiola

80 g mascarpone

20 ml panna fresca

1 g colla di pesce

q.b. menta tritata

q.b. sale e pepe

q.b zafferano

0,5 g zenzero

0,5 g lime



Glassa al chinotto e frutti di bosco

90 ml riduzione al chinotto

70 ml Chinotto Lurisia

50 g frutti di bosco

8 g gelatina vegetale



Manto al chinotto

150 ml Chinotto Lurisia

8 g gelatina elastic



Api di gorgonzola

20 ml panna fresca

12 g Gorgonzola Dop

0,5 g colla di pesce

q.b. zafferano in polvere



Preparazione

Riduzione al chinotto

Porre tutti gli ingredienti in una casseruola, far ridurre di ¾. Con una parte della riduzione, riempire delle microsfere in silicone e abbattere in negativo, la rimanenza servirà per formare la glassa al chinotto.



Cremoso al formaggio

Scaldare la panna ed unirvi la gelatina precedentemente ammollata, aggiungere il resto degli ingredienti. Dressare negli appositi stampi in silicone, ponendo al centro una microsfera di chinotto. Abbattere in negativo e sformare.



Glassa al chinotto e frutti di bosco

Unire la riduzione e il chinotto in una casseruola e portare a bollore, aggiungere i frutti di bosco e frullare il tutto. Passare al setaccio, unire la gelatina e riportare il tutto a bollore, sgasare con il sottovuoto e glassare il cremoso al formaggio.



Manto al chinotto

Unire la gelatina al chinotto e portare a bollore. Colare il tutto in una teglia creando uno strato sottilissimo. Tagliare e utilizzare come manto.



Api di gorgonzola

Portare a bollore la panna, unirvi la colla di pesce precedentemente ammollata ed il resto degli ingredienti, filtrare il composto e riempire gli stampi a forma di ape.



Servizio

Con l'aiuto di un coppa pasta tondo ricavare dei cerchi dal mantello di chinotto e rivestire linterno delle tartellette di frolla salata.

Posizionare su ogni tartelletta un cremoso glassato e terminate con una rondella di gorgonzola piccante, l'ape di gorgonzola e la fogliolina di cress.

