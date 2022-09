Le ultime giornate con temperature estive portano con sé un po' di malinconia per la fine delle vacanze, ma allo stesso tempo la giusta carica per iniziare la seconda parte dell’anno con una ritrovata energia. Quale miglior idea di un brunch di fine estate per rivedere amici e parenti con una ricetta facile e salutare che accontenti tutti? Il California Prune Board, che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, ha ideato la ricetta per un perfetto brunch da rientro in collaborazione con la food blogger Teresa Balzano: il toast con uova strapazzate alle Prugne della California.

Toast con uova strapazzate alle Prugne della California. Foto: California Prune Board



La ricetta perfetta per il brunch

Questa ricetta si adatta alla perfezione per la preparazione di un delizioso brunch così da godersi gli ultimi raggi di sole e prepararsi alla stagione autunnale. Le Prugne della California si sposano alla perfezione con le uova: un abbinamento gustoso e ricco di sapore adatto a soddisfare anche i palati più esigenti!



Prugne della California, ingrediente versatile

Le Prugne della California si dimostrano un ingrediente estremamente versatile, ideali sia per preparazioni dolci che salate che possono essere gustate senza sensi di colpa perché non c'è bisogno di zuccheri aggiunti! Ricche di gusto e di sapore, le Prugne della California sono, infatti, l'alimento ideale da inserire in una dieta sana, sia come snack che come ingrediente per ricette creative. Inoltre, le Prugne della California sono anche un’eccellente fonte di fibre e di due importanti nutrienti che favoriscono il mantenimento di ossa normali: la vitamina K e il manganese. Non resta che mettersi all’opera e preparare questo delizioso toast con uova strapazzate alle Prugne della California!



Toast con uova strapazzate alle prugne della California

Porzioni: 4 persone



Ingredienti:

4 fette di pane

4 uova

8 Prugne della California

sale e pepe

olio extravergine d’oliva qb

Preparazione:

Tagliare le Prugne della California a tocchetti e tenerle da parte. Sbattere le uova, regolare di sale e unire le Prugne della California.

Ungere una padella con un filo d’olio e scaldarla su fuoco vivace. Quando calda versare le uova e far cuocere muovendo continuamente con una forchetta. Intanto tostare le fette di pane. A questo punto disporre le uova strapazzate sulle fette di pane, completare con del pepe nero e servire.

