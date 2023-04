Ingredienti

300 g di farina 0

200 g di manitoba

100 ml di acqua

10 g di lievito di birra

5 uova

100 ml olio evo

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di pepe macinato

1 pizzico di sale

250 g di formaggi grattugiati misti tra Pecorino e Parmigiano

Torta di Pasqua

Sciogliete il lievito con lo zucchero nell’acqua tiepida, aggiungete 100 g di mix di farine miscelate prese dal totale e mescolate. Coprite la ciotolacon una pellicola e lasciate lievitare per 2 ore.Aggiungete il resto della farina e i formaggi grattugiati, fate un buco al centro e aggiungete le uova sbattute e iniziate ad impastare fino ad ottenere un impasto legato. Aggiungete l'olio evo mano a mano fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico che si stacca dalle mani, solo alla fine aggiungete il sale e incorporate. Trasferite l’impasto in una ciotola capiente, coprite e lasciate lievitare per circa tre ore.Spostare l'impasto in un pirottino da 750 grammi. Fate lievitare al suo interno a circa 30°C fino a che raggiunge il bordo (3 ore circa).Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti.

